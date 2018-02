OL torsdag: Får Thingnes Bø sin første OL-medalje?

Denne hendelsen over Nordpolen i helgen gir et betydelig værskifte i Norge neste uke

Saken oppdateres.

Det er store sjanser for norsk gull i løpet av dagen. I mange av øvelsene har vi favoritter, i bakken, på skiskyting-arenaen og i langrennssporet.

Dagens øvelser:

Klokken 02.00: Skeleton, individuelt menn

Klokken 02.00: Alpint, storslalåm kvinner, 1. omgang (TVNorge)

Klokken 03.20: Skeleton, individuelt menn 2. omgang (Eurosport Player)

Klokken 03.30: Alpint, utfor menn (TVNorge)

Klokken 05.45: Alpint, storslalåm kvinner, 2. omgang (TVNorge)

Klokken 06.05: Curling – Innledende runde, menn: Norge–Canada (Eurosport 1)

Klokken 07.30: Langrenn, 10 km fristil kvinner (TVNorge)

Klokken 08.40: Ishockey, Norge–Sverige (Eurosport Norge)

Klokken 09.15: Skiskyting, 15 km kvinner (TV Norge

Klokken 12.20: Skiskyting, 20 km menn (TVNorge)

Klokken 12.00: Skøyter, 10 000 meter menn (Eurosport Norge)

På TV:

TVNorge, Eurosport og Eurosport Player.

Nordmenn i aksjon:

Skeleton: Alexander Henning Hanssen

Alpint: Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal. Kristin Lysdahl, Ragnhild Mowinckel, Maren Skjøld og Nina Haver-Løseth i storslalåmen.

Curling: Markus Høiberg, Torger Nergård, Håvard Vad Petersson, Christoffer Svae, Thomas Ulsrud

Langrenn: Marit Bjørgen, Ragnhild Haga, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg.

Ishockey: Lars Haugen, Henrik Haukeland, Henrik Holm, Alexander Bonsaksen, Stefan Espeland, Jonas Holås, Johannes Johannesen, Erlend Lesund, Mattias Nørstebø, Daniel Sørvik, Henrik Ødegaard, Anders Bastiansen, Kristian Forsberg, Ludvig Hoff, Tomm Kristiansen, Ken André Olimb, Mathis Olimb, Mats Rosseli Olsen, Aleksander Reichenberg, Niklas Roest, Martin Røymark, Eirik Salsten, Patrick Thoresen, Steffen Thoresen og Mathias Trettenes.

Skiskyting: Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, Lars Helge Birkeland for herrene. Tiril Eckhoff, Marte Olsbu, Synnøve Solemdal og Ingrid Tandrevold for kvinnene.

Skøyter: Simen Spieler Nilsen, Håvard Bøkko.

Favoritter

Skeleton: Hanssen har som mål å bli blant topp 10 i OL, men er nok ingen medaljekandidat.

Storslalåm: De norske kvinnene er nok ikke favoritter i storslalåm, men flere av de norske kan blande seg inn i medaljekampen på en god dag. Ragnhild Mowinckel er den av de norske jentene med størst muligheter.

Alpint: Alle de norske har mulighet til å kjempe om gullet. Både Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud er gullfavoritter i øvelsen, men Kilde kan også ta medalje.

Curling: Norge har gode sjanser til å få medalje, men det er nok andre land som får favorittstempelet i år.

Langrenn: Det norske laget flommer over av medaljekandidater i enhver øvelse de stiller opp i. Marit Bjørgen får det norske favorittstempelet i denne øvelsen, men se opp for Charlotte Kalla og Krista Permakoski.

Ishockey: Sverige er favoritter i denne kampen.

Skiskyting: Det har handlet om to utøvere denne sesongen, Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade. De to er favoritter, men flere av de norske utøverne er medaljekandidater. Erlend Bjøntegaard har hatt et godt OL så langt, og Tarjei Bø lå an til medalje før siste skyting på jaktstarten.

Skøyter: Ted van Bloemen leder verdenscupen, men Sven Kramer har vunnet det meste han har gått så langt i år. Håvard Bøkko har de beste norske skøyteresultatene av de aktive i år.

Tilbakeblikk

Skeleton: Norge har aldri vunnet en OL-medalje i skeleton

Storslalåm: Norge har aldri vunnet en OL-medalje i storslalåm.

Alpint: Utfor er en god norsk øvelse, men Norge har faktisk aldri vunnet et OL-gull i øvelsen. Kjetil Jansrud fikk bronse i Sotsji, og Aksel Lund Svindal tok sølv i Vancouver i 2010. Det ble bare nesten for Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt også, som tok sølvene i 1994, 1998 og 2002.

Curling: Curling ble Norges nye yndlingssport da Pål Trulsen og laget hans tok OL-gull i Salt Lake City i 2002. I Vancouver ble det bare nesten, og Thomas Ulsruds lag reiste hjem med sølvmedaljer.

Langrenn: Selv om de norske langrennskvinnene har vært suverene de siste årene, er det 16 år siden de tok OL-gull på 10 kilometeren. I 2014 vant Justyna Kowalczyk, mens Therese Johaug måtte finne seg i en tredjeplass. I 2010 fikk Marit Bjørgen bronse, etter å ha fått sølv i 2006.

Skiskyting kvinner: Sjansen for norske medaljer er til stede også denne distansen. Marthe Olsbu har hatt et fantastisk OL så langt, og kan kjempe om medaljene. Tiril Eckhoff hadde en positiv opplevelse på jaktstarten, og dersom hun luker bort feilene på standplass, kan hun bli svært farlig.

Skiskyting herrer: Martin Fourcade er regjerende OL-mester på 20 kilometer skiskyting for herrer. Han overtok tittelen etter Emil Hegle Svendsen, som vant i Vancouver. Ole Einar Bjørndalen har også, ikke overraskende, et OL-gull fra 2002.

Skøyter: Nederland herjer som regel på skøyter, og 10000 meter er ikke et unntak. Bare en gang siden Johann Olav Koss sitt gull i 1994 har ikke Nederland vunnet gullet. I 2010 vant Lee Seung-hoon fra årets vertsnasjon. Norge har fire OL-gull, siste gang i 1994.