OL-vinner Haga studerer finsk stjerne: - Han går ekstremt bra

Niskanen har i flere sesonger vært en av langrennssirkusets aller fremste klassiskløpere og kom alene til mål på OL-femmila i klassisk stil i Pyeongchang. Haga, som tok to gull i Sør-Korea, har inntil videre hatt skøyting som sin klart beste stilart.

Foran VM i Seefeld neste vinter skal imidlertid landslagsprofilen fra Holter i Nannestad ta grep for bli bedre også i klassisk. Å kikke litt ekstra på teknikken til femmilsvinner Niskanen kan gi viktig lærdom på veien.

– Jeg har sett litt på han de siste ukene. Han går ekstremt bra, og han er litt som meg i den forstand at han er ekstremt god i én stilart. Jeg er god i skøyting og han er ekstremt god i klassisk, sier Haga.

Komplisert teknisk

I Pyeongchang ble hun olympisk mester på 10-kilometeren i fri teknikk. I Seefeld gås den samme distansen i klassisk stil. Der vi Haga gjerne være med i kampen om de gjeveste medaljene. Kanskje kan det å studere Niskanens måte å løse ting på være god hjelp på veien.

– Enn så lenge har jeg ikke brukt det så veldig, men jeg har sett noen klipp og så han også i OL. Han har en utrolig økonomisk måte å gå på, særlig i diagonal. Det vet jeg at mange ser opp til, sier Haga.

– Mye handler samtidig om å ta steget fra å se på ham til å få det til selv. Langrenn er komplisert teknisk, og jeg har mer godfølelsen i skøyting akkurat nå, så den må jeg jakte også i klassisk, tilføyer hun.

Sjetteplassen fra 10-kilometeren i Ruka før jul er Hagas beste verdenscupresultat i klassisk stil med individuell start denne sesongen. I skøyting har 27-åringen til sammenligning vært på pallen fire ganger.

Økonomisk frihet

Haga gleder seg til å gå løs på jobben som forhåpentligvis skal gjøre henne til en av verdens beste også i klassisk stil.

– Jeg er litt i en evalueringsfase nå med hensyn til å finne en plan, men jeg er trygg på at jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å prøve å få det til, sier romerikingen.

Vinterens suksess i langrennssporet har også kastet av seg økonomisk for OL-mesteren. I rene premiepenger har Haga gått inn i underkant av en halv million kroner. Det gir en helt annen frihet enn tidligere.

– For bare noen få år siden var jeg bekymret for hvor lenge jeg kunne satse, og jeg tror de årene jeg hadde på rekruttlaget med veldig trang økonomi, gjør at jeg setter ekstra stor pris på dette nå. Jeg vet at jeg nå kan satse i flere år, og jeg har det utrolig gøy med det livet her. Det er det sportslige som har størst fokus for meg, men å kunne leve av det, betyr mye, sier Haga.

Sist helg avsluttet hun sesongen med NM-gull på tremila i Alta. Den gikk i fri teknikk.

