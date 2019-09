Bjørndalen blir landslagstrener

Måtte slå seg personlig konkurs etter at TNT ble oppløst

To biler kolliderte i Stjørdal

Et stort steg videre for Astrid S 5

Trondheim må skjerpe arbeidet for homofile

Hva skal til for å nå verdenstoppen? Her er idrettsprofilenes råd

Skadeknipe for Solskjær - kan være uten fire nøkkelspillere

Kjøper opp to sentrale kvartal i Stjørdal

Oilers-hardhausen i ny podkast: – Bare gull er godt nok for meg

Kjøper opp to sentrale kvartal i Stjørdal

Saken oppdateres.

Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva er ansatt som trenere for Kinas landslag i skiskyting.

– Vi er glade for å bekrefte starten på vårt samarbeid med det kinesiske skiskytterlaget. Dette er et ungt og ambisiøst lag med målsettinger om å forbedre oss og vokse. Fra og med i dag går vi inn i en daglig treningshverdag og vi gleder oss til å dele våre erfaringer etter mange år som skiskyttere, sier Bjørndalen i en pressemelding.

Ole Einar Bjørndalen: Alder: 45 (født 27. januar 1974 ) Idrettsgren: Skiskyting Yrke: Landslagstrener for Kina Sivilstand: Gift med Darja Domratsjeva, har datteren Xenia sammen Meritter: OL-medaljer: 13 (8-4-1) VM-medaljer: 45 (20-14-11) Verdenscupen: 95 individuelle seirer (1 i langrenn), 6 sammenlagtseirer Aktuell: Skal sammen med kona trene det kinesiske skiskytterlandslaget fram mot OL i Beijing i 2022.

– Fulle av motivasjon

Han blir hovedtrener og ansvarlig for både herrene og kvinnene, mens Domracheva får ansvar for kvinnelandslaget.

– Vi er fulle av motivasjon for å gi våre beste tips til utøverne, til laget og alle som skal sørge for gode resultater. Vårt fokus er å bygge et høyprofesjonelt lag og å hjelpe hver utøver med å nå sitt potensial, sier Domracheva i pressemeldingen.

Bjørndalen og Domratsjeva har flere ganger vært i Kina, og den siste tiden har laget hatt samling i Norge.

– Vi er selvsagt glade for å få muligheten til å hjelpe favorittidretten vår til å utvikle seg rundt om i verden. Ikke minst i et land hvor skiskyting og vinteridrett har et stort potensial, sier Domracheva.

OL på hjemmebane

I likhet med den norske skiskytterlegenden med 28 OL- og VM-gull, er også hviterussiske Domracheva tidligere skiskytter.

Ole Einar Bjørndalen avsluttet sin innholdsrike karriere i fjor. Han har siden den gang vært TV 2s skiskytterekspert. Under OL i Pyeongchang var han blant annet trener for kona som deltok for Hviterussland.

Kina arrangerer vinter-OL i 2022.