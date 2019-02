Oppløst i tårer etter samboerens VM-gull, men hun tror ett øyeblikk blir større

Sebastian har planen klar for de neste 50 årene. Målet er å bli president

Saken oppdateres.

Lunde Pedersen gikk et tilnærmet perfekt løp. Bergenseren knuste konkurrentene.

Dermed tok han et historisk gull. Ingen nordmenn hadde tidligere vunnet en 5000 meter i enkeltdistanse-VM.

På tribunen sto samboer Ingunn Trædal og gråt som bare det.

– Vi har håpet på dette, men kunne ikke regne med noe. Jeg vet hvor mye det betyr for ham, sa Trædal.

Gifter seg i mai

Hun syntes det var en stor opplevelse å se samboeren ta gull, men hun tror en annen opplevelse kan overgå den hun fikk i skøytehallen i Inzell.

Hun og Lunde Pedersen skal nemlig gifte seg i mai.

– Det blir kanskje enda større, sa hun – og lo.

Flere hundre nordmenn var på plass i hallen. Den norske fansen lagde et skikkelig leven da det gikk opp for dem at det gikk mot norsk seier.

Da Patrick Roest sprakk, sang de «Seier’n er vår» av full hals.

– Jeg er helt matt

Også pappa Jarle Pedersen var til stede for å bevitne sønnens historiske triumf.

– Jeg er helt matt – og svever på samme tid, sa Pedersen, som også har trent landslaget tidligere.

Han var meget imponert over sønnens kruttsterke løp. 6:07.17 var den nest beste 5000-metertiden på en lavlandsbane noensinne.

– Jeg hadde troen på at han kunne vinne, men at han skulle utklasse resten hadde jeg ikke trodd.

Roest på annenplass var hele 4.54 sekunder bak Lunde Pedersen.

Krevde medalje

Også storebror Eirik Lunde Pedersen var på plass i Tyskland, sammen med samboer Charlotte Styren.

Han sa at lillebrorens løp var bedre enn forventet, men:

– Jeg satte nesten medalje som et krav, sa storebror Lunde Pedersen, som selv var en habil skøyteløper for noen år siden.

Av alle de ivrige norske supporterne på tribunen, var også Hans Dankertsen og kona Elisabeth oppløst i tårer.

Han er daglig leder i Fana idrettslag og har vært med på å bygge opp skøytemiljøet i klubben. I «gamle dager» var han også med rundt landslaget, da Geir Karlstad & co. var aktive.

– Dette oppleves helt magisk. Det er noe helt spesielt å være til stede, enn å se det på TV, som vi gjorde da Håvard (Lorentzen) tok gull i OL i fjor. Da var vi på klubbhuset.

Formen kom til rett tid

Lunde Pedersen viste tegn på gryende form for en drøy uke siden. Da vant han verdenscuprennet på Hamar.

– Han viste at han var i slag. Vi kan også bare spole ett år tilbake. Vi vet jo hva som skjedde da (OL-bronse på 5000 meter og gull i lagtempo, jou.anm.). Han er i en magisk form, sa Eirik Lunde Pedersen, før han la til:

– Den 5000-meteren han går i dag, den har han aldri gått før.