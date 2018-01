Oslo fikk ikke 2022-OL. Nå haster det, hevder klimaforskere.

Saken oppdateres.

Oslos søknad om å få arrangere vinter-OL i 2022 ble stanset høsten 2014 etter at det ble klart at regjeringen, anført av Høyre, ikke ville gi lekene den nødvendige økonomiske statsgarantien.

Nå kan det se ut til at det begynner å haste dersom man noen gang skal få lekene til byen igjen.

En studie utført av professor Daniel Scott ved University of Waterloo i Canada hevder at Norges hovedstad kan komme til å være for varm til å være vertskap for lekene fra 2041, skriver amerikanske New York Times.

Oslo i høyrisikosonen

Studien anser Oslo for å være i høyrisikosonen, med omtrent 25 prosent sjanse for å ikke nå temperaturer ved frysepunktet i februar. Dette gjelder også for blant annet østerrikske Innsbruck og franske Grenoble.

Bare Sotsji, Garmisch-Parterkichen og Vancouver spås å være mindre skikket enn Oslo til å arrangere lekene fra 2041.

Sotsji var vertskap for de olympiske lekene for fire år siden, men blir spådd å «ikke være pålitelig» til å levere de kuldegradene som vintersporten krever i fremtiden.

Sjansene for at den tidligere vertskapsbyen vil ha nok snø til vinter-OL fra og med 2041 blir av undersøkelsen anslått å være lik null prosent.

Det samme gjelder for tyske Garmisch-Partenkirchen og amerikanske Squaw Valley. For de to sistnevnte er sjansene for at man kan få nok snø imidlertid noe høyere.

– Avhengig av kald luft

Sotsji er tradisjonelt sett ikke blant de kaldeste russiske byene, og mange var derfor overraskede da byen fikk arrangere OL i 2014.

Under lekene ble det brukt snø som hadde vært lagret og isolert fra forrige vinter, grunnet snømangel.

I fremtiden vil det heller ikke være effektivt å bruke snøkanoner eller annen kunstig fremstilt snø.

En snømaskin fungerer slik at den spyler ut vann under høyt trykk gjennom små stråler. Når vannet møter luft blir det nærmest øyeblikkelig til snø. Det vil ikke fungere når temperaturen blir for høy.

– Du er avhengig av at den kalde luften kjøler ned vesken for deg, forklarer mannen bak studien, Daniel Scott til avisen.

Menneskeskapte klimaendringer får skylden

Hanne Heiberg er forsker i avdelingen for klimatjenester hos Meteorologisk institutt. Hun er bekymret over utviklingen.

– Det kan godt hende at denne studien stemmer. Vi ser også at kloden vil bli varmere mot midten av århundret. Utviklingen er skummel, og vi mener at trenden må snus, sier hun.

Forskeren tror at vi må belage oss på et varmere klima i fremtiden.

– Temperaturen varierer selvfølgelig fra år til år og vil også gå opp når det er nedbør. Hvis man fortsetter som før, vil nok temperaturen stige 4–5 grader.

Heibergs prognose for 2041 er ikke like dyster som den canadiske studien.

– Hvis man ser på målingene gjort på Blindern i perioden 1961–1990 var døgnmidtemperaturen −4 grader. Da vil jeg tro at gjennomsnittstemperaturen for februar blir rundt −2,4 grader i 2041. avslutter hun.