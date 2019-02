Østerrike trekker stafettlaget etter dopingskandalen

Saken oppdateres.

Avisen Kronen Zeitung skriver at Østerrike ikke vil stille lag i fredagens herrestafett i langrenn etter onsdagens dopingavsløringer.

Onsdag ble fem VM-løpere pågrepet mistenkt for doping. To av dem var fra Østerrike. Duoen Dominik Baldauf og Max Hauke, som ble nummer seks på lagsprinten tidligere i mesterskapet, er mistenkt for bloddoping. Sistnevnte ville vært selvskreven på én av fire etapper.

Nå melder Kronen Zeitung at Østerrike vil trekke sitt stafettlag som et resultat av skandalen. Etterforskningen av Baldauf og Hauke fører til at VM-vertsnasjonen ikke har nok seniorløpere til å stille et sterkt lag.

På torsdagens kvinnestafett vil heller ikke Østerrike være representert, men det er rett og slett fordi de ikke har nok kvalifiserte utøvere.

(NTB)