Østerrikes norske sjef trekker seg: – Jeg hadde ikke noe valg

Saken oppdateres.

SEEFELD: Da Aftenposten snakket med Trond Nystad torsdag morgen gjorde han det helt klart at dersom det var tilfelle at Max Hauke og Dominik Baldauf virkelig var dopere, så betød det slutten for ham som ansatt i Det østerrikske skiforbundet (ÖSV). Det var VG som meldte om hans avgang først fredag formiddag.

Da satt Hauke og Baldauf i politiets varetekt i Innsbruck etter en razzia mot et spesialinnredet dopingkontor i Seefeld onsdag. Senere på dagen ble videoen offentliggjort. Videoen som viser at Max Hauke får en blodoverføring mens politiet ser på. Han ble tatt på fersken.

– Jeg sa onsdag at jeg skulle vente på bevis før jeg tok en beslutning. Den videoen var bevis nok. Jeg trenger ikke politirapporten, jeg har ikke noe valg. Stort klarere bevis enn dette er det vanskelig å finne, sier Trond Nystad til Aftenposten.

Fysisk dårlig

Videobeviset som dukket opp fra politirazziaen var oppsiktsvekkende. Det er en politimann som har lekket den, og han har fått sparken. Uansett var det et bildebevis som sjokkerte Nystad.

– En ting er å høre om at dette foregår, men å se at en av dine løpere sitter på denne måten er sjokkerende. Jeg ble fysisk dårlig, forteller Nystad.

Det har vært to helt spesielle døgn for Trond Nystad som tidligere var trener for norske langrennsherrer. De siste tre sesongene har han jobbet med langrenn for ÖSV. Han bor i Ramsau i Østerrike.

Når VM-arrangørene begynner å rigge ned søndag kjører Trond Nystad hjem til Ramsau.

– Det er over da for min del. Men vi som er igjen her har tross alt ansvaret for to jenter som skal gå 30 kilometer lørdag og to menn som skal 50 km søndag. Vi skal prøve å gi disse fire som er helt skadesløse i denne saken, de beste rammebetingelsene slik at de kan få lov å oppleve et VM på hjemmebane, sier Nystad.

Fem mistenkte

I tillegg til Max Hauke og Dominik Baldauf har den kasakhstanske løperen Aleksej Poltoranin de to estiske langrennsløperne Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv blitt tatt inn til avhør og siktet av østerriksk politi. Doping er forbudt ifølge østerriksk straffelov.

Bak det som ser ut som en servicebedrift for dopere kan den tyske sportslegen Mark Schmidt være sentral. Han driver et sportsmedisinsk senter i Erfurt i Thüringen i Tyskland. Tysk politi gjennomførte en razzia ved dette kontoret.

Schmidt selv ble arrestert i Seefeld og har sagt at han vil samarbeide med politiet ifølge opplysninger i avisen Kronen Zeitung.