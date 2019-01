Rådet fra den tidligere mesteren sørget for Stjernens første pallplass i Hoppuka

Faren for at vi morer oss til døde bør bekymre

Saken oppdateres.

INNSBRUCK: Ryoyu Kobayashi var i en egen klasse i Innsbruck, og har nå tre av tre mulige seire i Hoppuka. Sven Hannawald i 2002 og Kamil Stoch i 2018 er de to eneste som har tatt storeslem.

Mye tyder på at japaneren vil fikse det siste rennet i Bischofshofen også. Kobayashi slo til med 136,5 meter i første omgang og avsluttet med 131 meter.

Stefan Kraft ble nummer to. Kraft var et østerriksk lyspunkt med sine 129,5 og 130,5 meter.

Men tredjeplassen til Andreas Stjernen var nesten som en seier for trønderen. For første gang i karrieren, i hoppuke nummer fem, skulle det lykkes å ta steget opp, etter et par fjerdeplasser.

I sitt første hopp slo Stjernen til med 131 meter under greie forhold. Med 3 x 18,5 i stil fikk han 123,5 poeng. I finalen fikk han 126 meter.

30-åringen fra Sprova i Steinkjer er bare 4,2 bak Markus Eisenbichler i jakten på annenplassen bak umulige Kobayashi sammenlagt i Hoppuka. Kobayashi leder sammendraget med vanvittige 45,2 poeng foran tyske Eisenbichler, som skuffet fredag og endte på 223,8 poeng.

Stjernen takker den tidligere storhopperen Anders Bardal (36) for at det ble en ny sesong.

For etter knallsesongen vinteren før med OL-gull for lag i Pyeongchang og VM-gull i skiflyvning, var Stjernen i tvil. Skulle han orke all reisingen og fraværet fra familien, samboeren og den vesle datteren?

En prat med Anders Bardal gjorde at han så alt klarere.

Fikk forespørsel av Stjernens far

Da Bardal la opp som skihopper i 2015, hadde han deltatt i Hoppuka 12 ganger. Og selv om det ikke var her han hadde sine største triumfer, hadde han et godt råd.

– Det var faren Hroar Stjernen som kontaktet meg i slutten av mars og spurte om jeg kunne prate med Andreas. Det kunne jeg selvsagt. Det viktigste var å få en avklaring på hva han skulle gjøre videre, sier Anders Bardal.

De to spiste middag sammen og snakket om den videre veien. Bardal fortalte at da han bestemte seg for å gi seg, følte han seg helt ferdig.

Han hadde tross alt blitt verdensmester individuelt og for lag, fått to OL-bronser, vunnet verdenscuprenn syv ganger, og ikke minst: Vunnet verdenscupen sammenlagt. Han har aldri angret på avgjørelsen.

– Under samtalen med Andreas var jeg ikke i tvil om at han innerst inne ønsket å fortsette å hoppe på ski. Så lenge motivasjonen er der, og det finnes en løsning, er det ingen grunn til å legge opp.

Andreas Stjernen Født: 30. juli 1988 Født: Levanger Bosatt: Trondheim Klubb: Sprova IL/Trønderhopp Sivilstand: Samboer, ett barn Meritter: OL-gull lag, VM-gull skiflyvning lag, VM-sølv lag, fem ganger på verdenscuppallen, hvorav én seier, 2 NM-gull.

Fant den riktige løsningen

Bardal rådet Stjernen til å slutte den dagen han også hadde det slik, ikke før. Hvis han fortsatt var motivert, og fikk støtte hjemmefra, var det riktig å fortsette.

Den seks år yngre utøveren fra Levanger fortalte at han fortsatt kjente litt lyst, men ikke følte for å reise så mye om sommeren.

Da ble løsningen at Andreas Stjernen fikk lov av landslagsledelsen til å være mer på hjemmebane. Nå gikk det slik at han også brakk en tå under turntrening, og dermed måtte han være mer hjemme uansett.

Da landslagets eldste utøver endelig fikk oppleve det samme som pappa Hroar Stjernen, ved å komme på pallen, var han svært fornøyd.

Hjemme i Levanger fulgte pappa ivrig med foran TV-skjermen, og er glad for at sønnen valgt å fortsette. Det faren har opplevd denne sesongen er en mye roligere skihopper.

– Han fikk det ikke til i Wisla eller Ruka, men likevel ble han ikke stresset. Han visste hva han var god for. Og nå har han fått det ut, sier Hroar Stjernen.

– Han bommet i sesongstarten i fjor også, og kom heller ikke i form før Hoppuka da heller. Jeg ser at selv om han sliter, får han ikke angst.

Har vært en lang vei

Andreas Stjernen debuterte i Hoppuka i 2012/13. Ett år ble han ikke tatt med. Da hoppet han for dårlig. Inntil første nyttårsdag 2019 var et par fjerdeplasser det nærmeste han hadde kommet, siste gang i Oberstdorf i starten på denne Hoppuka.

Pappa kan fortsatt skryte av at han leder på sønnen i Hoppuka, med seier i Bischofshofen og to annenplasser i Innsbruck to år på rad.

Men nå har sønnen skjønt at alt er mulig også i denne litt spesielle turneringen.

Han er i alle fall den store helten her i huset, sier Anders Bardal, og tenker på de tre ungene Anna, Thomas og Elise, som synes Stjernen er topp.

Siden Andreas Stjernen ble sett på som arvtageren til Anders Bardal, har sistnevnte fulgt ekstra godt med ham.

– Vi har god kontakt.