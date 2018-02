Rådyrt å være publikummer i ski-VM neste år: Minimum 15.000 for fire dager

Her får Bendtner en telefon under RBK-treningen: - Det er ikke vanlig

Det er fint med TV og nett, men det er mye morsommere og mer stemningsfullt å oppleve idrett live, å være der det skjer når det skjer. I hvert fall når det er andre publikummere og liv og røre. Og det kommer det til å være under ski-VM i Seefeld neste år.

– Vi merker en enorm interesse og pågang for VM i pittoreske lille Seefeld som kan by på god alpeatmosfære, sier Tone Langmoen, daglig leder i Sponsorlink.

De har sendt norske sponsorer og supportere til mesterskap i 20 år, og planlegger å sende tusen nordmenn til ski-VM i Seefeld neste vinter. Til tross for at de ikke har opplevd maken til prisnivå. Angivelig er det høyere enn under alpin-VM i fjor. Det gikk i St. Moritz – som er noe av det dyreste og mest eksklusive i Alpene.

Dyrt, men alt er ikke like dyrt

– Det vet jeg ikke, jeg var ikke der. Men det blir dyrt i Seefeld. Vi har ikke opplevd maken i Europa.

– Hva koster et hotellrom under VM?

– Prisnivået ligger langt over normalen og en av utfordringene er at det finnes få enkeltrom. Det fører til at man må betale for et dobbeltrom, selv om man kun bor én person i rommet. Det er dyrt, men alt er ikke like dyrt. Vi er blitt tilbudt dobbeltrom sentralt i Seefeld til bra standard til rundt 600 euro i døgnet, men vi har også funnet enklere rom ned mot 200 euro for et dobbeltrom.

– Hvor dyrt vil et opphold bli?

– Det avhenger selvfølgelig av hva man vil ha i en pakke, men for fly, transport, overnatting i dobbeltrom og billetter til stadion kan man få fire dager for ca. 15.000 kroner. Det er lett å gjøre det mye dyrere. En VIP-dag på høyeste nivå stadion med tilgang til telt med servering, koster opp mot 4000 kroner, sier Langmoen.

Noen prioriterer kortsiktig vinning

– Det er dessverre noen som er mer opptatt av kortsiktig egeninteresse enn av fellesskapets langsiktige interesser. Noen har satt opp romprisen med 100 prosent i VM-perioden, sier norske Kari Kraus som jobber på turistkontoret med å markedsføre Olympiaregion Seefeld i Skandinavia.

– Det er fem nabokommuner med tilsammen 15.000 gjestesenger som samarbeider om markedsføring. Vi ønsker ikke å få et dårlig rykte eller å prise oss ut av markedet på grunn av VM, og anbefaler at utleiere skal nøye seg med høysesongpris, som gjerne er ti prosent høyere enn normalpris, sier Kraus.

Tar hensyn til stamgjestene

Vanligvis er det fullt i Seefeld i slutten av februar, selv uten ski-VM. Likevel er ikke Kraus i tvil om at det er mulig å få rom til VM.

– Hotellene sitter fortsatt på mange rom, men vi får ikke tak i dem. Problemet er at de har masser av gjester som kommer igjen år etter år i den samme uken. Disse vil ikke hotellene miste, samtidig er det uvisst om stamgjestene vil komme som vanlig under VM. Først når det blir avklart, har vi full oversikt, sier Kraus som er ganske sikker på at det vil være rom tilgjengelige for dem som har is i magen og venter til aller siste slutt. – Mange har bestilt i overkant mange rom. Noen av disse rommene vil sikkert bli avbestilt og disponible, men det er selvfølgelig litt skummelt å basere seg på å få rom i siste liten, sier Kraus som er i Sverige og markedsfører Seefeld under Vasaloppuken, deretter setter hun kursen for Oslo og Holmenkollen.

Billigere nede i byen

Langmoen og Sponsorlink har valgt å reservere mange rom nede i Innsbruck.

– Det er bare en liten halvtimes sjarmerende togreise unna, og Innsbruck er en pulserende storby med mange tilbud og mye liv. Og priser på et mer normalt nivå. Vi har stor tro på at Innsbruck også blir veldig bra!