Rasende Ustjugov dyttet Klæbo etter dramatisk løp

SEEFELD/OSLO: Johannes Høsflot Klæbo kom til VM i Seefeld som den soleklare gullfavoritten i sprint. Han tok til slutt gull, men veien til finalen var av det dramatiske slaget.

I semifinalen ventet et knallsterkt heat, med Sergej Ustjugov, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiano, Simeon Hamilton og Sindre Bjørnestad Skar.

Det ble svært dramatisk. I en av de siste svingene før mål lå konkurrentene tett-i-tett.

Klæbo hadde andreposisjon inn i svingen, men Ustjugov kom i full fart bak, og så ut til å kjøre opp på Klæbos ski.

Det var nære på at begge gikk i bakken.

Klæbo kom i mål som nummer to – og klarte finaleplassen, men Ustjugov ble nummer fem og var dermed utslått. Den russiske utøveren virket svært forbannet.

Da han krysset mållinjen, konfronterte han Klæbo. TV-bildene viste tydelig hvordan han knuffet til Klæbo i målområdet. Tonen dem imellom var alt annet enn god.

Klæbo trakk seg etter hvert vekk fra situasjonen etter å ha gitt uttrykk for at han var lite fornøyd med Ustjugovs oppførsel.

– Ønsket han lykke til

– Jeg verken dyttet eller slo han. Jeg strøk han litt på kinnet og ønsket han lykke til i finalen. Som dere ser, gikk ønsket mitt i oppfyllelse da han vant, sa Ustjugov til Aftenposten etter at Klæbo hadde vunnet finalen.

– Du virket veldig sint?

– Jeg var selvfølgelig sint fordi han var raskere og vant. Det var synd at jeg ikke kom lenger enn semifinalen, men jeg er glad på hans vegne, og på min lagkamerat Gleb Retivykhs vegne, fordi han tok bronse.

Ustjugov la til at han ønsket å se løpet igjen.

– Jeg er litt usikker på hva som skjedde. Jeg ville ha innersvingen, så kom han. Det er dytting og puffing. Jeg synes det er litt artig at han skal komme bort etterpå. Litt sånn skal det være, sa Klæbo til NRK om episoden.

Etterpå semifinalen frikjente juryen Klæbo for all skyld. Ustjugov fikk gult kort for «obstruksjon».

Sindre Bjørnestad Skar gikk i samme heat som kamphanene Ustyugov og Klæbo. Han har ikke sett bildene, men synes ikke noe om oppførselen til Ustjugov i målområdet.

– For meg ser det ut som han prøver på noe han ikke har lov til ute i løypa, og så smeller han til Johannes inne i mål der. Det er ikke innafor, sier Skar som kom som nummer tre i semifinalen, men tiden var ikke god nok til avansement.

Slo tilbake etter prologen

Det var svenske Viktor Thorn som vant prologen. Det betydde at Klæbo måtte ta til takke med noe annet enn prologseier for første gang denne sesongen.

Var ikke trønderen helt i form? Kvartfinaleløpet hans viste at det var liten grunn til bekymring. Da knuste han Ustjugov og Finn-Hågen Krogh, som begge var bedre enn han i prologen.

I finalen gikk han som en verdensmester, da han slo Federico Pellegrino i en skikkelig spurtduell.