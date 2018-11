Reagerer på idrettsprofilenes bruk av sosiale medier: - De burde vite bedre

Saken oppdateres.

Mange av de største norske vinteridrettsprofilene er svært aktive på sosiale medier. En god del av innleggene de legger ut, på eksempelvis Instagram, er reklame.

NRK omtalte dette i en sak for et par uker siden. Deres gjennomgang viste at Therese Johaug hadde den høyeste prosentandelen reklameinnlegg, sammen med Ingvild Flugstad Østberg. De to står med henholdsvis 88 og 85,7 prosent reklameinnlegg på sine profiler, skrev kanalen. Silje Norendal og Tiril Eckhoff følger bak, med henholdsvis 64,5 og 62,5 prosent.

– Ikke gode eksempler

Nå får flere av vintersportutøverne kritikk for å ikke merke innleggene korrekt, slik markedsføringsloven krever.

– Når ordet «ad» dukker opp sent i et innlegg, er det ikke lett for en mottaker å se om det er reklame eller ikke. Disse utøverne går ikke foran med et godt eksempel, de burde vite bedre, sier kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen.

Han har gjennomgått 16 vintersportsprofilers poster på Instagram i september og oktober. Hans funn viser at 71 prosent av de 42 kommersielle postene ikke er tagget i henhold til Facebooks retningslinjer. Nygård-Hansen skriver på sin blogg at resultatet er «svært skuffende, nedslående og alvorlig».

– En profil som Aksel Lund Svindal har 400.000 følgere, og han reklamerer for sitt eget klesmerke uten å merke det som reklame. Det er noen som drar frem at Lund Svindal ikke bor i Norge, men han er en del av Norges idrettsforbund, og de har vært veldig tydelige på at det skal merkes i henhold til norske lover og regler. Jeg skjønner det ikke, det er sløvhet.

Dårlig merking God merking Manglende merking Mangler partnerskap Skal ikke merkes Følgere Aksel Lund Svindal 4 0 4 2 13 452.000 Aleksander Aamodt Kilde 3 0 0 3 8 40.000 Astrid Uhrenholdt Jacobsen 0 0 0 0 6 50.000 Heidi Weng 0 3 0 3 4 98.000 Henrik Kristoffersen 0 0 5 0 8 153.000 Johannes Høsflot Klæbo 1 1 0 2 17 299.000 Johannes Thingnes Bø 2 2 0 3 7 166.000 Kjetil Jansrud 0 0 0 0 9 203.000 Ragnhild Haga 0 3 0 3 2 13.000 Ragnhild Mowinckel 5 1 0 6 7 47.000 Robert Johansson 0 0 0 0 1 28.000 Simen Hegstad Kruger 0 1 0 1 8 10.000 Therese Johaug 1 3 0 4 1 360.000 Tiril Eckhoff 3 0 0 3 4 104.000 Totalt 19 14 9 30 95 2.023.000 Andel 45% 33% 21% 71%

Vanskelig å skille

– Reklame skal fremstå som reklame. Hvis det ikke fremgår av sammenhengen, skal det merkes tydelig, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Hun presiserer at markedsføringsloven gjelder all form for reklame, og at Forbrukertilsynet jevnlig gjennomfører tilsynsaksjoner på Instagram, Facebook, Snapchat og blogger.

Ofte kan det være vanskelig å skille reklame fra personlige innlegg.

– Poenget er at leseren skal se at det er reklame med en gang. Noen ganger blir man forundret over at enkelte profiler legger seg så tett opptil grensen. Jeg tror at de fleste ikke er bevisste, sier Lier Haugseth.

Nygård-Hansen trekker frem Henrik Kristoffersens profilering av drikkeprodusenten Red Bull, og kaller det «uvitenhet blandet med sløvhet».

– Jeg tror ikke Therese Johaug eller Henrik Kristoffersen tenker at «nå skal jeg etter beste evne skjule at det er reklame», men det burde være i utøvernes egen interesse. Det er viktig for deres omdømme, presiserer han.

Therese Johaug sier at hun er bevisst på merkingen av reklame i sosiale medier.

- Jeg følger regelverket ved at jeg merker det med reklame først, og da er jeg safe. Vi har fått instrukser om at vi skal gjøre det på den måten. Så på forbrukerområdet er jeg bevisst på hva jeg skal gjøre.

Markedsansvarlig Christopher Frankum svarer på vegne av utøverne på alpinlandslaget.

– Vi har hatt kontinuerlig dialog med Forbrukertilsynet og formidler informasjon til de aktuelle utøverne. Dette er private kontoer, og det er utøverne selv som legger ut postene. Det er de som velger om de bruker merking øverst eller nederst, sier han.

– Facebook har ansvar

Et problem for håndhevelsen av loven er at det er gigantselskapet Facebook som eier Instagram.

– Man har markedsføringsloven på den ene siden, og Facebooks regler på den andre. Jeg har til gode å se at Facebook slår kraftig ned på manglende merking. Teknologien er nok på plass, spørsmålet er om Facebook føler de er tjent med det, sier Nygård-Hansen.

Forbrukertilsynet kan ikke uttale seg på spørsmål om de mener at Facebook håndhever sine egne retningslinjer godt nok.

– Men jeg vil understreke at Facebook, som plattformansvarlig, har et selvstendig ansvar for å sikre at innleggene er i tråd med markedsføringslovens krav til tydelig merking av reklame, sier Lier Haugseth.

Facebook har ikke svart på våre henvendelser for en kommentar til denne saken.

Gjennomførte aksjon

I november 2017 gjennomførte Forbrukertilsynet en tilsynsaksjon mot manglende merking. Lier Haugseth sier at resultatet den gang var nedslående.

- Vi tok for oss de 20 største influencerne i sosiale medier. Sju av ti merket ikke godt nok eller i det hele tatt. De fikk klar beskjed om å rette opp. Det var betydelig bedre våren 2018, sier hun.

Det finnes forskjellige virkemidler for de som bryter bestemmelsene. Tvangsmulkt er den sterkeste reaksjonen.

– Det viktigste vi gjør, er å ta opp med profilene om og hva de bryter loven på, og komme med konkrete råd til dem. Ser vi ingen bedring, venter økonomiske reaksjoner. Dette er et kontinuerlig arbeid vi må ta med jevne mellomrom, og det ser ut til å hjelpe når vi påpeker lovbrudd, sier hun.

Christopher Frankum bekrefter at utøvere i alpint fikk advarsler i fjor høst.

- Vi har sett en bedring nå, men man kan sikkert alltid bli bedre, sier han.

Håper på effekt

Direktøren i Forbrukertilsynet sier at idrettsprofilene må forstå at de vil tjene på å følge loven.

– Det er ikke knyttet noe negativt til det å merke reklame. Forbrukerne setter pris på å ikke bli lurt, sier Lier Haugseth.

Nygård-Hansen håper at hans varsel kan ha en opplærende effekt.

- Mine 12-åringer følger mange av disse heltene, og vi må vite om det de legger ut er reklame eller ekte, sier han, og legger til at timingen for å ta opp spørsmålet, er passende.

– Vi går nå inn i sesong, og det vil øke trykket i sosiale medier. Jeg tror ikke at idrettsheltene blir slått konkurs av dette, men det vil være litt flaut, sier Nygård-Hansen.