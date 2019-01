Riiber raste etter hopprennet – så smadret han alle i sporet

Her poserer Jebali for ny klubb

Jarl Magnus Riiber herjer i kombinertverdenscupen. Søndag tok han sin åttende seier for sesongen etter en stor opphenting.

Etter hopprennet var han nummer 11 etter å ha hoppet under særdeles dårlige forhold i Granåsen.

– Er det mulig? sa Riiber tydelig irritert til TV-kameraet på sletta.

Han mente at de ujevne værforholdene gjorde at fredagens provisorsiske renn burde blitt brukt som utgangspunkt før langrennet, men juryen valgte å arrangere hopprennet på vanlig måte.

– Hvorfor ikke bruke den provosoriske omgangen? I stedet blir det et parodi av et renn. Det er så kjedelig å starte langt bak. Jeg er igjen best i prøveomgangen, så hvorfor?, sa han til NRK.

Ifølge kanalen er nordmannen kalt inn på teppet til det internasjonale skiforbundet og risikerer en bot på nesten 4500 kroner etter utbruddet.

Overlegen i sporet

Riiber brukte tydeligvis irritasjonen riktig. Han startet langrennet hele 1.42 minutt etter lederen, men allerede halvveis i langrennet over 10 kilometer var forspranget oppspist, og Riiber var del i en tetgruppe på sju løpere.

Inn på oppløpet bare seilte Riiber fra konkurrentene og vant 1,2 sekund foran tyske Vinzenz Geiger. Jørgen Graabak sørget for at det for annen dag på rad var to nordmenn på seierspallen.

Espen Bjørnstad ble nummer åtte, lørdagens toer Magnus Krog 16 og Magnus Moan 27. Espen Andersen startet ikke langrennet.

(100% Sport/NTB)