Riiber tok VM-gull - endte 18 år lang norsk tørke

Saken oppdateres.

Endelig lyktes det for Jarl-Magnus Riiber og det norske kombinertlaget i Seefeld.

18 år ventetid på en individuell gullmedalje var over da Riiber gikk inn til gull torsdag ettermiddag. Han gikk ut først etter å ha blitt best i hoppbakken, men fikk besøk av en forfølgergruppe på tre løpere. Nordmannen la seg rolig i lederfeltet, og stolte på spurten.

I den siste bakken lot han japaneren Akito Watabe gå først, men skjøt fart ut på oppløpet hvor han distanserte de to konkurrentene bak.

Riiber vant gullet med 1,4 sekunder foran Bernhard Gruber og Akito Watabe på tredjeplass.

– For norsk kombinertsport er det bokstavelig talt gull verdt. Endelig lyktes det for Jarl-Magnus Riiber i et mesterskap, sa Torgeir Bjørn i NRK.

– Ubeskrivelig bra

21-åringen fikk en god klem av landslagstrener Kristian Hammer, og sa til NRK at han hadde det «ubeskrivelig bra».

– Det gikk akkurat som jeg ønsket det, og det var helt fantastisk. Det var godt å få mange gode klemmer etter den perioden her i Seefeld. Det har vært en lang og tøff vei, men sesongen her har vært min og jeg har forberedt meg bra. Da blir det gull, sa Riiber til NRK etter å ha fått summet seg etter gulløpet.

Han innrømmer at gullpratet har hengt over det norske kombinertlandslaget. Det har gått 18 år siden Bjarte Engen Vik tok det siste individuelle gullet i kombinert i VM-sammenheng.

– Det har hengt over oss som noe negativt i stedet for at det skulle gi energi, så det å bryte det er deilig, sa Riiber.

Espen Bjørnstad som gikk ut som andremann ble nummer seks, og Jørgen Graabak ble nummer ni.

Etter løpet var det en stolt Kristian Hammer, landslagstrener, som kunne glede seg over det etterlengtede gullet.

- Vi har gått og sparket i snøen i hele dag. Men vi har stolt på gutten, og han stolte på seg selv under løpet også. Det var deilig å se når han gled i fra på oppløpet, det er ubeskrivelig. Det har vært en drøm for laget å ta et gull her, så det er veldig gøy.

FÅTT MED DEG DENNE? Northug feller nådeløs dom over landslagstrenerne

Hoppet lengst i vanskelige forhold

Riiber måtte vente lenge på toppen av hopptårnet på grunn av vanskelige forhold, men klarte likevel å hoppe hele 107 meter.

Med det gikk han ut først i løypen, med lagkamerat Espen Bjørnstad og Franz-Josef Rehrl jagende noen sekunder bak.

Riiber fikk kjapt besøk av Rehrl, men Bjørnstad hadde en svært forsiktig åpning og falt fort av gullkampen.

Etter 2,5 kilometer kvittet Riiber seg med Rehrl, og fikk en luke på over 16 sekunder til en forfølgergruppe på tre løpere.

I oppoverbakkene tok Riiber det rolig, og ble hentet av japanske Watabe, østerriske Gruber og Rehrl. På papiret er nordmannen den klart beste spurteren, og sparte kreftene til en eventuelt spurt på slutten av løpet.