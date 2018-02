Risikerer omspill-drama etter kollapsen mot USA

Saken oppdateres.

GANGNEUNG: Da ender de nemlig opp i omspill om den aller siste semifinaleplassen. Seier mot Kina vil imidlertid sikre avansement til semifinalen i mixed double i curling.

Situasjonen etter at Kristin Moen Skaslien og Magnus Nedregotten gikk på en stjernesmell mot USA lørdag ettermiddag, er slik:

Canada er videre etter å ha vunnet fem av seks kamper. Sveits, Norge og det russiske laget har alle fire seire, mens Kina har tre.

Straffes av svak presisjon

I og med at Norge møter Kina, og de to andre spiller mot hverandre, betyr det at kinesisk seier over Norge natt til søndag gjør at Kina, Norge og enten sveitserne eller russerne ender på fire seire hver i gruppespillet i OL.

Det betyr to plasser fordelt på tre lag, og det er et regnestykke som ikke går opp.

Foran hver kamp forsøker lagene å komme nærmest midten av boet for å avgjøre hvem som skal starte med sistesteinen i kampene.

Dette har også en annen funksjon. Når tre lag har likt antall seire i kampen om to sluttspillplasser, vil det laget som totalt gjennom turneringen har kommet nærmest midten av boet få den ene semifinaleplassen. De to gjenværende lagene må gjennom omspill om den siste billetten til semifinalespill. Tallene hittil i turneringen viser at Norge har vært dårligst på denne biten, og etter alt å dømme ikke kan endre på det.

– Vi vil helst unngå den ekstrakampen. Det hadde vært greit med litt hvile i morgen kveld (lokal tid, journ.anm.), sier Moen Skaslien til Adresseavisen.

Preget av svak omgang

Da må de altså slå Kina.

– Forhåpentligvis når vi sluttspillet om vi klarer å lade om og spille en god del bedre. Vi må nok gå tilbake til vårt gode spill fra tidligere i turneringen om vi skal klare å slå Kina, sier hun.

Mot USA gikk det helt skeis. En norsk seier der hadde holdt lenge, men i stedet gikk duoen på en stjernesmell.

Etter en bra åpning av kampen ledet Norge 3-2, før de hadde fordelen av siste stein i den fjerde omgangen. Da gikk det ad undas.

– Det blir en kludrete omgang, som gjorde at de stjal fire poeng. Det preger kamper, og det var vanskelig å fokusere og komme tilbake. Det er skuffende, men sånn er det av og til. Av og til spiller man dårligere enn man håper, sier Magnus Nedregotten.

– Må bare glemme det

Det norske laget spilte upresist i store deler av den fjerde omgangen, og da Skasliens siste stein ikke nådde frem dit den skulle ble det fire poeng i fleisen – i en omgang de selv skulle ha dratt ytterligere fra.

– Det er ganske skuffende fordi vi ikke presterte så godt som vi har lyst til å prestere, sier Nedregotten.

Skaslien forteller at luften gikk litt ut av laget etter det. Etter en liten pause stjal amerikanerne enda et poeng i den femte omgangen, før de stakk av med tre nye i den sjette. På stillingen 3-10 ga Norge opp.

– Når du spiller så dårlig at det ikke går i det hele tatt, er det bare å glemme det fortest mulig. Det tror jeg skal gå fint, sier Skaslien.

– Hvordan vil det være om dere ender i et omspill?

– Det er som en helt vanlig kamp, bare vinn eller forsvinn. Og slår vi Kina er det greit, minner oppdalingen om.