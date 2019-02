Røthe imponert over Klæbos beslutning

Saken oppdateres.

SEEFELD: Han kom til VM med to seiere i verdenscupen gjennom en lang karriere. Nå er han verdensmester og flere medaljer kan det bli fortere enn han hadde forestilt seg.

Han hadde sett for seg en rolig uke med trening og forberedelser til stafetten fredag. Men så mente Johannes Høsflot Klæbo at det fort kunne bli litt for mange konkurranser. Vips, så var vossingen på 30 klar.

– Jeg er ekstremt glad for å få gå, og jeg er imponert over at Klæbo overlater plassen sin i et VM til meg. At jeg får denne muligheten setter jeg ekstremt stor pris på.

Det var ikke bare Sjur Røthe som lot seg imponere over at mannen med to VM-gull allerede sa fra seg en plass på 15 kilometeren. Trener Eirik Myhr Nossum hørte på argumentene som 22-åringen fra Byåsen la frem. Han hadde sammen med sin trener, morfar Kaare Høsflot, kommet frem til at fire konkurranser i løpet av syv dager ble i meste laget.

– Ekstremt sportslig, sa Nossum og la til:

– Vi ble enige om at Sjur var en bedre mann med tanke på morgendagen.

Er ikke i tvil

Reserven som nå kommer inn fra benken er ikke i tvil om at han er klar.

– Da Eirik (Myhr Nossum) ga meg beskjeden, måtte jeg bare ta imot med begge hender. Jeg føler at formen er bra. Som reserve er jeg i angrepsposisjon og har en trygghet på 15 klassisk onsdag vil passe meg bra, sa da det norske laget inviterte til pressetreff i Leutasch tirsdag morgen.

Røthe er kjent for å ha sin styrke i fristil og er så godt som klar for tredjeetappen på stafetten. Han kommer også til å gå femmila som avslutter VM søndag. 15 kilometeren hadde han ikke regnet inn i rennprogrammet.

Ingen norske favoritter

Han er likevel en mann å regne med i klassisk. På den siste 15 kilometeren som er gått i klassisk med enkeltstart før VM ble Røthe nummer 7 i Otepää i januar. Den gang var han tredje beste nordmann etter Didrik Tønseth og Martin Johnsrud Sundby. Det er disse to sammen med Røthe og Emil Iversen som blir det norske laget.

Selv om Norge sier at de kun tar ut medaljekandidater til VM-øvelsene, så er det en russer og en finne som er storfavoritter til å vinne. Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov var i en klasse for seg i generalprøven i Otepää.

