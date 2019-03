Russer med fantastisk verdensrekord på 500 meter

Her står James Bonds fluktbil fra 1981

Pavel Kulizjnikov satte en fantastisk verdensrekord på 500 meter med 33,61 i verdenscupfinalen lørdag. Det var en av tre verdensrekorder i Salt Lake City.

Keld Nuis gikk inn til 1.06,18 i samløp med Håvard Holmefjord Lorentzen på 1000 meter. Dermed slettet han verdensrekorden til Shani Davis på 1.06,42 fra samme bane, to dager etter at den fylte ti år. Lorentzen var med 1.06,51 rett bak den gamle rekorden, men det ga bare femteplass.

Kulizjnikov gjorde i siste par et forsøk på å ta sin annen verdensrekord for dagen, men han hadde brent for mye krutt på 500 meter og fikk bare fjerdeplass på distansen med 1.06,47.

Russerens 500-meterrekord på 33,98 hadde stått i over tre år da lørdagens verdenscupfinale ble innledet, men han var ikke først med å slå den. Tatsuya Shinhama fra Japan stormet inn til 33,83 i på superisen i Salt Lake City etter å ha gått de første 100 meterne på 9,50 og fulgt opp med en runde på 24,33.

I siste par ga Kulizjnikov svar på tiltale. Han trengte 9,67 på første 100 meter, bare sjuende best av lørdagens utøvere, men så fulgte han opp med en runde på 23,94. Dermed ble verdensrekorden satt på samme bane i november 2015 forbedret med fenomenale 37 hundredeler.

OL-mester Lorentzen måtte nøye seg med 8.-plass på 500 meter etter å ha gått på 34,40. Tre japanere, to russere og to sørkoreanere gikk raskere enn ham.

Verdenscupfinale skøyter lørdag Verdenscupfinale skøyter i Salt Lake City, Utah lørdag: Menn, 500 m: 1) Pavel Kulizjnikov, Russland 33,61 (v-rek.), 2) Tatsuya Shinhama, Japan 33,83, 3) Yuma Murakami, Japan 34,11, 4) Cha Min-kyu, Sør-Korea 34,22, 5) Ryohei Haga, Japan 34,23, 6) Ruslan Murasjov, Russland 34,24, 7) Kim Jun-ho, Sør-Korea 34,30, 8) Håvard Holmefjord Lorentzen, Norge 34,40, 9) Kim Tae-yun, Sør-Korea 34,74, 10) Laurent Dubreuil, Canada 37,90. Verdenscupen (10 av 11 løp): 1) Kulizjnikov 572, 2) Shinhama 474, 3) Lorentzen 418, 4) Haga 416, 5) Murasjov 391, 6) Kim J-h. 387. Øvrige norske (topp 30): 19) Bjørn Magnussen 223, 22) Henrik Fagerli Rukke 169, 26) Johann Jørgen Sæves 109. 1000 m: 1) Kjeld Nuis, Nederland 1.06,18 (v-rek.), 2) Thomas Krol, Nederland 1.06,25, 3) Kai Verbij, Nederland 1.06,34, 4) Pavel Kulizjnikov, Russland 1.06,47, 5) Håvard Holmefjord Lorentzen, Norge 1.06,51, 6) Joel Dufter, Tyskland 1.06,80, 7) Nico Ihle, Tyskland 1.07,06, 8) Denis Juskov, Russland 1.07,20, 9) Joey Mantia, USA 1.07,34, 10) Viktor Musjtakov, Russland 1.07,36. 5000 m: 1) Patrick Roest, Nederland 6.03,70, 2) Marcel Bosker, Nederland 6.08,90, 3) Ted-Jan Bloemen, Canada 6.09,64, 4) Alexander Rumjantsev, Russland 6.10,78, 5) Sverre Lunde Pedersen, Norge 6.10,98, 6) Patrick Beckert, Tyskland 6.13,33, 7) Jordan Belchos, Canada 6.13,39, 8) Sergej Trofimov, Russland 6.17,28, 9) Bart Swings, Belgia 6.18,46, 10) Håvard Bøkko, Norge 6.21,70. Verdenscupen langdistanse (6 av 6 løp): 1) Rumjantsev 322, 2) Bosker 320, 3) Pedersen 317, 4) Roest 282, 5) Beckert 270, 6) Danila Semerikov, Russland 268. Øvrige norske (topp 30): 11) Bøkko 216, 25) Sindre Henriksen 74. Kvinner, 500 m: 1) Nao Kodaira, Japan 36,47, 2) Vanessa Herzog, Østerrike 36,85, 3) Angelina Golikova, Russland 36,93, 4) Brittany Bowe, USA 37,16, 5) Konami Soga, Japan 37,19, 6) Olga Fatkulina, Russland 37,23, 7) Maki Tsuji, Japan 37,26, 8) Heather McLean, Canada 37,27, 9) Kim Min-sun, Sør-Korea 37,46, 10) Daria Katsjanova, Russland 37,53. Verdenscupen (10 av 11 løp): 1) Herzog 612, 2) Golikova 484, 3) Kodaira 480, 4) Fatkulina 479, 5) Bowe 434, 6) Katsjanova 432. Norsk (topp 30): 15) Hege Bøkko 239. 3000 m: 1) Martina Sábliková, Tsjekkia 3.52,02 (v-rek.), 2) Esmee Visser, Nederland 3.54,02, 3) Natalia Voronina, Russland 3.54,06, 4) Isabelle Weidemann, Canada 3.55,58, 5) Marina Zujeva, Hviterussland 3.55,73, 6) Ivanie Blondin, Canada 3.59,00, 7) Jevgenia Lalenkova, Russland 3.59,05, 8) Claudia Pechstein, Tyskland 4.00,76, 9) Melissa Wijfje, Nederland 4.01,25, 10) Carlijn Schoutens, USA 4.07,05. Verdenscupen langdistanse (6 av 6 løp): 1) Sábliková 370, 2) Visser 343, 3) Voronina 335, 4) Weidemann 322, 5) Blondin 272, 6) Zujeva 266. Norske (topp 30): 23) Ida Njåtun 80, 25) Ragne Wiklund 72.

På den dobbelte distansen presset han Nuis til rekordtempo. Senere måtte han se ytterligere to nederlendere sikre seg pallplass på distansen. Thomas Krol ble toer med 1.06,25, Kai Verbij treer med 1.06,34. Nuis vant verdenscupen på distansen sammenlagt.

Martina Sábliková gikk inn til 3.52,02 på kvinnenes 3000 meter og forbedret sin egen ukegamle rekord fra allround-VM i Calgary med 1,29 sekund.

