Russer refset de norske medaljevinnernes oppførsel: – Det er dårlig sportsånd

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: Aleksandr Bolsjunov prøvde alt han kunne, men han klarte ikke å snyte Sjur Røthe for gullet på lørdagens 30 kilometer med skibytte.

Det ble sølv for Bolsjunov og bronse til Martin Johnsrud Sundby.

Russeren og de to nordmennene var del av en mindre gruppe, som lå i tet store deler av rennet.

Etter rennet ble Sundby og Røthe kritisert av Bolsjunov. Russeren mente at de to nordmennene ikke gjorde nok av drajobben fremme i teten.

– Jeg er skuffet over at nordmennene ikke dro i løpet av hele løpet. Jeg ba dem gå foran et par ganger, men da jeg gjorde det, gikk de bare bak meg for å vise at de ikke ville dra. Jeg dro vel i tre eller fire runder, sa Bolsjunov.

– Han har ingen grunn til å klage

Den 22 år gamle russeren sa at han var skuffet etter sølvet.

– Nordmennene dro bare mot slutten av løpet. Det er ikke bra – og jeg er skuffet.

– Er det dårlig sportsånd?

– Ja, det er dårlig å gjøre det slik.

På pressemøtet etter løpet slo Røthe tilbake mot Bolsjunovs kritikk.

– Jeg synes ikke han har noen grunn til å være misfornøyd. Jeg dro tross alt ut på fristil etter skibyttet. Det er nå slik skirenn er.

Sundby delte lagkameratens syn på saken.

– Jeg synes ikke han har noen grunn til å klage. Det er slik konkurransene er.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum syntes heller ikke Bolsjunov hadde noen grunn til å være irritert.

– Vi hadde lyst på gullet. Derfor gjorde vi det slik, sa han ifølge VG.

– Det var en ordre ganske tidlig hvor vi ble enige om at vi skulle ligge litt på været og se an farten og la andre jobbe. Det er ikke like enkelt det heller, for vi ville ikke invitere alle tilbake i spillet. Jeg sa ifra halvveis på fristilsdelen at da var det opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om de fikk beskjed eller ikke, men vi forsøkte å gi dem det. De er så rutinerte at de tar taktiske valg undervei, la han til.