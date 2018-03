Schmid gir opp sammenlagtseier: – I praksis er det ferdig. Det er ikke vits å diskutere lenger

Kristin (30) om livet etter kreften: Må ha legeerklæring i veska for å bevise at hun er edru

GRANÅSEN: Etter tirsdagens åttendeplass hjemme i Granåsen har Schmid hele 149 poeng opp til verdenscupleder Akito Watabe, som ble nummer to bak Eric Frenzel.

For tre renn siden var avstanden kun 20 poeng – og det var full kamp om det gjeve verdenscuptrofeet. Nå er kampen over, mener Schmid.

– I praksis er det ferdig. Det er ikke vits å diskutere lenger. Jeg tar ikke ham igjen om han fortsetter å bli én, to eller tre, sier trønderen til Adresseavisen.

– Han må bli syk, og det går ikke an å gå og håpe på. Han vinner verdenscupen med mindre han gjør noe feil eller noe går til helvete. Jeg må konsentrere meg om å komme meg opp i pallkampen jevnlig igjen. Det er det som må være målet på slutten av sesongen, legger han til.

Onsdag får han en ny mulighet til nettopp det. Da arrangeres nok et verdenscuprenn i Granåsen.

Misset i hoppet

34-åringen fra Sjetne har hatt sin beste sesong noensinne, og vært på pallen sju ganger i løpet av sesongen. Tirsdag var han imidlertid ikke med da toget gikk.

– Jeg lå for langt bak da de begynte å kjøre på sisterunden. Havner jeg lengre frem er jeg mer uthvilt når toget går, og jeg var ikke så langt unna det i dag, sier Schmid, som var mest misfornøyd med det han presterte i hopprennet tidligere tirsdag ettermiddag.

I prøveomgangen var han nest best av samtlige, bare 17 sekunder bak Watabe. Men i selve konkurranseomgangen hadde Schmid elleve hoppere foran seg og måtte starte langrennet nesten minuttet bak sin japanske konkurrent.

– Hoppingen er for dårlig. Jeg tråkket litt av på hoppet, og hadde samtidig litt uflaks. Da henger jeg ikke med. Langrennet mitt var ganske bra. Jeg taper en spurt mot to stykker, men da er jeg helt ferdig. Jeg må ligge 45 sekunder lengre frem etter hoppingen. Det er der skoen trykker i dag, sier han.

Graabak irritert på seg selv

Watabe og Frenzel var de to eneste som var i en reell seierskamp gjennom det ti kilometer lange langrennet i Granåsen, men Schmid lå i en stor gruppe som kjempet om tredjeplassen – et drøyt halvminutt bak lederduoen.

I den siste bakken stakk imidlertid kompisen Jørgen Graabak og tyskerne Fabian Riessle og Johannes Rydzek fra resten, og gjorde opp seg imellom om den siste pallplassen.

Den kampen tapte Graabak, som til slutt ble nummer fem. Det gjorde ham til beste nordmann tirsdag.

– Jeg ble for dårlig i posisjoneringen den siste kilometeren. Det var trøstesløst, rett og slett. Jeg gjorde et bra langrenn og ble nummer fem, men hadde jeg gjort ting riktig ville jeg blitt nummer tre. Da er det for dårlig, sier han.

Graabak trykket skikkelig til i den siste bakken, og sørget for at den store gruppen sprakk opp.

– Men så nølte jeg litt og havnet på hælene i den siste utforkjøringen. Det er dumt. Jeg hadde større fart enn dem på oppløpet, men var for dårlig plassert inn, sier han.

Graabak er nummer fem i verdenscupen sammenlagt, 43 poeng bak Riessle på tredje.

PS! Magnus Krog gikk inn til sesongbeste og 11. plass, mens Magnus Moan ble nummer 21.