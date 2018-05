Schmid tar enda et år etter suksess-sesongen

- Det er brakt på det rene at det ikke er en gjeng som dekker over for hverandre

Saken oppdateres.

Det blir klart når landslagsledelsen fredag presenterer landslagstroppen for neste sesong.

Schmid selv ønsker ikke å kommentere opplysningene, men Adresseavisen kjenner til at veteranens navn blir å finne blant dem som blir presentert fredag og at han har bestemt seg for å ta et nytt år med toppidrettssatsing.

- På et eller annet tidspunkt må man innse at man må begynne å se på andre ting, sa Schmid til Adresseavisen foran OL i Pyeongchang.

Da lå han og knivet om sammenlagtseieren i verdenscupen, i det som ble hans beste sesong noensinne.

OL ble riktignok en nedtur, men Schmid endte som nummer to i verdenscupen – bak japanske Akito Watabe.

- Jan er en stor ressurs for laget, og er artig å ha med på tur. Jeg ser ingen grunn til at han skal gi seg så lenge han er så god som han er. Nå må han smi mens jernet er varmt, og bli med ut og reise og ha det artig mens han kan. Det er nok tid til å være lærer på Heimdal videregående senere, sa landslagskompis Jørgen Graabak til Adresseavisen om Schmids mulige valg om å gi seg.

Nå utsetter altså Schmid «voksenlivet» etter idrettskarrieren, selv om det ikke er noen som bekrefter noe foreløpig.

- Jeg håper selvfølgelig han fortsetter. Han hadde en fantastisk sesong sist. Han var jo verdens nest beste kombinertløper, sa sportssjef Ivar Stuan til NTB torsdag.