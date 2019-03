Se Stjernens skrekkfall: – Har vært litt redd

Flere prisjegere skal holde et øye med dagligvarebransjen

Saken oppdateres.

Det skjer etter at trønderen selv har sett videoklippet av fallet fra prøveomgangen 9. februar. Lenge vegret han seg for å ta en titt.

Det var ikke TV-bilder fra treningen, men landslaget filmet det hele. På trenertribunen snudde landslagstrener Alexander Stöckl og alle hans trenerkolleger seg bort for å slippe å se Stjernens brutale møte med unnarennet.

– Jeg må være ærlig og si at jeg har vært litt redd, det er bra å si det, da vet man det selv i alle fall. Da går det an å jobbe litt med det, sier Stjernen til NRK etter at bildene er delt med omverdenen.

Første gang

Veteranen har tidligere sagt til NTB at han var glad for at prøveomgangen ikke ble TV-produsert. Dermed slapp familien hjemme å se skrekkfallet fra sofaen.

– Jeg var såpass heldig at det ikke gikk på TV, så de rakk vel ikke å bli så skremte, sa 30-åringen under VM i Seefeld.

Inntil fallet i Lahti hadde han vært forskånet for stygge rundkast.

– Det er vel første gang, og en gang må være den første. Vi får håpe det blir den siste også, sa Stjernen.

I helgen gjorde Sprova-hopperen det kjent at han legge opp etter Raw Air. Trolig blir karrierens siste konkurransesvev på toppnivå på hjemmebane i Granåsen. Det betyr at han i så fall står over skiflyvningen i Vikersund kommende helg.

Preget

Etter søndagens renn i Holmenkollen innrømmet Stjernen at episoden i Lahti fortsatt preger ham.

– Jeg tror dette preger meg mer nå enn det gjorde tidligere. Etter fallet var jeg ganske målrettet og skulle komme meg i form til VM, og da VM var over gikk lufta litt ut av ballongen. Jeg hoppet ikke på nesten en uke, og da vi begynte igjen her, kjente jeg at jeg ikke var helt der jeg pleier å være mentalt, sa han.

Mandag fikk han en opptur med 136,5 meter og 6.-plass i kvalifiseringen på Lillehammer.

