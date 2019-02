«Seefelds VM-kupp ødela for Trondheim»

SEEFELD: Jeg tror ikke det finnes noen her i VM-byen som tenker at det eksisterer et bedre sted å arrangere et verdensmesterskap på ski. På VMs til nå vakreste dag sørget svenske Frida Karlsson (19) for langt mer spenning enn forventet på tikilometeren. Therese Johaug (30) fikk kamp inn til døra, men mobiliserte på slutten og vant sitt andre VM-gull etter comebacket.