Seieren glapp med ørliten margin for Svindal

Saken oppdateres.

Aksel Lund Svindal var svært nære ved å ta sin tredje utforseier for sesongen i italienske Bormio torsdag formiddag.

Nordmannen snek seg så vidt forbi landsmannen Kjetil Jansrud og så ut til å bli vanskelig å slå.

Så dukket hjemmehåpet Dominik Paris opp.

Italieneren leverte et råsterkt renn og endte til slutt med tiden 1.56.95, bare fire hundredeler raskere enn Svindal.

Utover i rennet kunne ingen tukte tiden til italieneren.

– Det er leit å bli slått med fire hundredeler, men slikt går begge veier. Det er små marginer som skiller. Slik er gamet, sier Svindal til NTB.

– Fire strake pallplasser i utfor. Hva sier det om formen?

– At den er stabil i alle fall. Det ser veldig bra ut. Jeg er oppe der og kjemper, og i dag var jeg bare marginer unna seier. For noen år siden var det enda villere her da jeg ble slått med ett hundredel og endte på tredjeplass.

– Full tenning

Kjetil Jansrud ble til slutt nummer tre, etter å ha levert et godt renn.

32-åringen kjørte inn til tiden 1.57.12 med startnummer fem på brystet og tok med det en tidlig ledelse.

– Det er fulll tenning fra Jansrud. Knockout på Matthias Mayer, sa NRKs kommentator Thomas Lerdahl

Den tidligere alpinisten Kjetil André Aamodt kommenterte rennet og mente prestasjonen var noe av det bedre han hadde sett av Jansrud i den bakken.

Jansrud fikk imidlertid bare beholde ledelsen en liten stund.

– En supermann

Aksel Lund Svindal startet nemlig bare to plasser bak. Svindal ville ikke være noe dårligere og suste inn i målområdet tretten hundredeler foran lagkameraten.

Kjetil André Aamodt sparte ikke på lovordene da han skulle beskrive nordmannens prestasjon.

– Det er vanvittig hva denne mannen får til. Det er en veldig krevende løype. Han er en supermann, sa han på NRK mens rennet pågikk.

De to pallplasseringene gjør at Norge står med 13 pallplasseringer på fjorten renn i alle alpine idretter.

Alexander Aamodt Kilde kjørte inn til tiden 1.58.07 og endte til slutt på tiendeplass.