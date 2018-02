Henriksen: Ingen problemer med å bli vraket til OL-finalen

To norske kvinner i snøskuterulykke ved Åre

Saken oppdateres.

Norge avanserte til semifinalen på lagtempo skøyter som er førstkommende onsdag, men søndagens kvartfinale ble blytung. Eller det vil si, for Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen gikk det fint, men for Sindre Henriksen var det bare så vidt han kom seg til mål helskinnet.

I lagtempo går tre løpere sammen, og klokken stopper på sistemann etter åtte runder. Lunde Pedersen og Spieler Nilsen måtte derfor vente på Henriksen underveis.

– Dette er det verste jeg har gjort. Underveis funderte jeg på hvordan i all verden jeg skulle komme meg til mål. Det var som om jeg gikk med bremsene på. Jeg hadde panikk underveis, sier Sindre Henriksen.

Bøkko inn?

Sør-Korea var raskest under søndagens kvartfinale i Gangneung Oval med tiden 3.39,29. Nederland ble nummer to med 3.40,03 og Norge nummer tre med 3.40,09. New Zealand kapret den siste semifinaleplassen med 3.41,18.

Dermed blir det Sør-Korea mot New Zealand i den ene semifinalen onsdag og Norge mot Nederland i den andre. Der er det vinneren som går videre til gullfinale samme kveld. Taperne kjemper om bronsen i B-finalen.

– Jeg tenkte: «Nå går vi OL her, og jeg må bare grave en ny kjeller for at vi skal komme videre.», forteller Henriksen.

Bergenseren omtalte sin egen prestasjon som å gå som en «stut» og «bambi». Han tar ansvar for at Norge ikke gikk fortere enn de gjorde, og kan bli vraket til fordel for Håvard Bøkko som er reserve på laget.

– Det kan bli aktuelt å sette inn Håvard Bøkko i stedet for Sindre. Men dette trenger vi ikke avgjøre før like før løpet, sier Sondre Skarli, Norges landslagssjef.

– Hvordan blir den vurderingen?

– Nå skal vi snakke med utøverne, og så kommer vi nok frem til en god løsning, sier Skarli. Han forteller at Bøkko har vært i god form på trening de siste dagene.

Henriksen har ingen problemer dersom han blir vraket. Til vanlig pleier han ha full kontroll når han går lagtempo, men en slik kollaps ga ikke mersmak.

– Jeg kan selvsagt komme i slag igjen, men nå må vi bare sende det beste laget. Det er helt OK om Håvard kommer inn. Akkurat nå blir jeg faktisk glad for det. Det er ikke gøy å gå på skøyter når du føler det slik som i dag, sier Henriksen.

Skøyteløperen fra Nattlandsfjellet i Bergen har ikke blitt helt venn med isen i Gangneung, men merket ikke så mye på forhånd til at han ikke hadde dagen.

– Etter at jeg hadde ligget foran for å dra gikk det egentlig i svart. Og da var det tre runder igjen. Jeg merket Sverre bare forsvant fra meg. Det var som om jeg hadde klister, mens de hadde slik glid løperne hadde på herrestafetten i dag, sier Henriksen.

Må slå Nederland

Sverre Lunde Pedersen er Norges viktigste løper, og drar både i begynnelsen og slutten av den åtte runder lange lagtempoen. Det gjorde han med glans i OL-kvartfinalen.

– Jeg har bare gode dager her i OL, sier Lunde Pedersen.

– Sverre er i kjempeform. Han var uberørt da han kom i mål, sier Skarli.

Lunde Pedersen så at Fana-kompisen Henriksen slet underveis.

– Jeg hørte både ham og Simen rope flere ganger. De ropte også på et tidspunkt at han var tilbake, men da jeg ga på igjen, ble det ny luke. Sindre var veldig stiv, sier Lunde Pedersen.

Også Nederland med Sven Kramer, Koen Verweij og Jan Blokhuijsen fikk det tøft på slutten. Bare Kramer sto distansen uten problemer. Verdensrekordholderne kom bare seks hundredeler før Norge. Det var med andre ord ekstremt jevnt mellom de to lagene som møtes i semifinalen onsdag.

– Nederland var ikke overbevisende. De slet på slutten, i alle fall to av dem. Jeg tror vi kan slå dem, sier Lunde Pedersen.

Det må Norge, skal det bli gullfinale på onsdag.