Sjanseløs på medalje: Voldsom nedtur for Klæbo og Iversen

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen var sjanseløs på medalje på lørdagens VM-distanse 30 kilometer med skibytte.

Trønderne innså tidlig etter skibyttet at de ikke hadde mulighet til å ta igjen teten, og sparte krefter til søndagens klassisk lagsprint.

NRK-kommentatorene kunne melde tidlig at duoen var sjanseløs.

– De har ikke sjanse på medalje i dag, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Begge havnet nesten fem minutter bak nybakt verdensmester Sjur Røthe på 30. plass og 31.-plass.

Sjanseløs på medalje

Allerede tidlig i løpet var Klæbo nede på en 12.-plass. Riktignok bare to sekunder bak teten, men allerede da var NRK-ekspert Fredrik Aukland bekymret.

– Jeg skulle gjerne sett at han var lenger frem i feltet, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Men forskjellene skulle bare bli enda større utover i løpet. Klæbo var ikke sterk i løypa, men imponerte ingen når løperne på skibytte. Verdensmesteren på sprint brukte forferdelig lang tid og rotet det til for seg selv.

Allerede her innså nok at Klæbo at han kunne se langt etter en medalje. Iversen havnet i samme gruppe som lagkameraten, langt bak teten.

Det samme kunne landslagstreneren bekrefte noen minutter senere.

– De har gitt opp. De har en viktig dag i morgen. De kunne presset seg enda mer, men slik det er nå er det ingen som tar inn de som er i front, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Vi skal ikke bryte i VM

10 kilometer før mål, et stykke ut på skøytedelen, begynte NRKs kommentatorer å diskutere om de burde bryte løpet, slik at de er uthvilt til søndagens klassisk lagsprint.

– De bør fokusere på sprintstafetten, sa Aukland.

– Hvis man ikke har sjanse på medalje, kan man holde igjen slik at man har så friske bein som mulig, supplerte NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Landslagstreneren svarte at det var uaktuelt.

– Vi skal ikke bryte i VM, sa Nossum.

Kåre Høsflot, morfar og trener for Klæbo, ble intervjuet av NRK etter løpet. Han lot seg ikke stresse av at trønderne ikke var i nærheten og tror ikke det har noe å si for morgendagen.

– Jeg tror ikke det er bekymringsfullt, sa Høsflot.

Gull til Røthe

Men det var likevel ikke en norsk nedtur på dagens VM-distanse. Sjur Røthe knuste Aleksandr Bolsjunov og Martin Johnsrud Sundby på oppløpet. Russeren tok sølv, mens Sundby tok bronse.