Skiforbundet foreslo å ha rettssaken mot Kristoffersen midt i sesongen – og rett før VM

Varslet at han kom for å ta NM-medalje. Så knuste langrennsesset konkurrentene

Saken oppdateres.

Hovedforhandlingene i Oslo tingrett er berammet fra 19. mars til 26. mars 2019.

Dermed får Henrik Kristoffersen innfridd ønsket om å vente til etter den kommende alpinsesongen.

Tingrettsdommer Kari Lunde besluttet at det skulle tas hensyn til dette.

Det fremkommer i et brev sendt fra dommeren til partene med beslutning om å beramme saken, som Aftenposten har fått tilgang til.

«Retten anser at hensynet til Kristoffersen tilsier at hovedforhandlingen berammes etter alpinsesongens avslutning», heter det i beslutningen.

VIL DU VITE MER OM TEMAET? Konfliktene vi husker: Derfor blir det bråk rundt stjernenes personlige avtaler

Foreslo rettssak midt i sesongen

Det fremkommer også at skiforbundet foreslo å ha rettssaken i slutten av januar. Det er midt i sesongen – og kort tid før VM i Åre.

«Norges Skiforbund har foreslått at hovedforhandling berammes i uke 4 eller 5 i 2019, men har presisert at skulle uke 4 eller 5 ikke passe for retten eller medføre store praktiske/sportslige utfordringer for saksøker, så aksepterer Norges Skiforbund at det avventes til rett etter sesongslutt», heter det.

– Det hadde ikke vært det beste, sier far og manager Lars Kristoffersen til Aftenposten.

Uke 4 begynner 21. januar, mens uke 5 begynner 28. januar. Det er midt i et tett verdenscupprogram. To av sesongens mest prestisjefulle slalåmrenn, i Kitzbühel (27. januar) og Schladming (29. januar) arrangeres i denne perioden.

Og VM i svenske Åre begynner 5. februar.

Kristoffersens potensielle medaljeøvelser er storslalåm og slalåm. De rennene avvikles henholdsvis 15.– og 17. februar.

Skiforbundets svar

Lars Kristoffersen sier at begge parter nå «er enige om at det er hensiktsmessig å ta det etter sesongen».

– Vi er informert om at det blir den datoen. At det blir etter verdenscupavslutningen, synes vi er rimelig, sier Espen Graff, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund.

– Hvorfor foreslo skiforbundet å ha rettssaken midt i sesongen?

– Det har vært dialog rundt ulike datoer. Det viktige nå er at vi har fått en dato, som er etter verdenscupavslutningen, og det synes vi er ryddig.

Graff ønsker ikke å si mer om dialogen om beramming utover at det «er viktig at man har funnet en dato som passer for begge parter».

Skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan har ikke vært tilgjengelig for en kommentar mandag.

Langvarig strid

Kristoffersen og skiforbundet har vært i en langvarig strid. Bakgrunnen er at alpinstjernen nektes å reklamere for sin personlige sponsor, Red Bull på konkurransehjelmen. Grunnen er at skiforbundet har solgt den reklameplassen til Telenor.

Høsten 2016 gikk Kristoffersen til søksmål mot skiforbundet.

Kristoffersen ville kjøre med Red Bull-merket på hjelmen frem til saken er avgjort, men dette ble avvist av Oslo tingrett i desember 2016.

Les også: Kristoffersen krever inntil 15 millioner av Skiforbundet om han ikke får ha Red Bull på hjelmen

En av grunnene til at saken har tatt så lang tid, er at Oslo tingrett har spurt om råd fra domstolen til Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

– Vi forventer at EFTA-domstolens rådgivende uttalelse kommer i høst, sier Markus Iestra, kommunikasjonsrådgiver i Oslo tingrett.

Den uttalelsen vil være rådgivende, ikke bindende. I utgangspunktet kan hovedforhandlingene avholdes kort tid etter at uttalelsen er på plass, men hensynet til vintersesongen gjør at det ikke skjer før etter sesongslutt.

Ville ha saken senere

Selv om Kristoffersen fikk innfridd ønsket om å vente med saken til etter sesongen, fikk han det ikke akkurat som han ville.

Han foreslo å vente med saken til «tidligst 1. april 2019», ifølge beslutningen i tingretten.

Det ble vist til at selv om alpinsesongen avsluttes 17. mars, varer sesongen i grener som langrenn og hopp, «med aktuelle vitner», til 24. mars.

Dommeren besluttet imidlertid at en beramming senere enn 19. mars «synes som en unødvendig forsinkelse av saken».