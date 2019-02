Skistjernene provoserte etter dopingnyhetene: – Drittgjeng!

Saken oppdateres.

Onsdag handlet mye om Martin Johnsrud Sundbys første individuelle VM-gull, etter at han ble verdensmester på 15-kilometeren.

Mye, men dessverre ikke alt.

For bare minutter før nordmannen gikk i mål, holdt østerriksk politi pressekonferanse i Innsbruck.

Omlag tre mil fra målgang i Seefeld redegjorde man for razziaen i Østerrike og Tyskland, mot nye tilfeller av organisert doping.

– Idioter som ødelegger

Fem utøvere skal ha blitt pågrepet: To fra vertsnasjonen Østerrike. To fra Estland og én fra Kasakhstan.

Én av dem skal ifølge politiet ha blitt pågrepet med nål i armen – klar for å gjennomføre bloddoping.

– Jeg så overskriften rett før jeg varmet opp. Herregud, er det noen idioter som doper seg her? Da er det f... meg fortjent at de blir tatt. Drittgjeng! hagler britiske Andrew Musgrave.

– Vi gir alt for å trene og gjøre ting rent, så er det noen idioter som ødelegger, legger han til.

Fikk du med deg denne? «Martin Johnsrud Sundby trenger ikke medfølelse. Han trenger å ha mer vondt enn noen gang.»

Ville ikke la seg påvirke

Østerriksk politi ville ikke offentliggjøre noen navn, men Musgrave forteller at det har vært rykter og mistanker rundt enkelte utøvere.

– Det er alltid rykter, men jeg liker å tro at de er rene til det motsatte er bevist. 99 prosent av alle rykter er ikke basert på noe, sier Musgrave.

I bilen på vei til stadion fikk Sjur Røthe høre om nyhetene om pågripelsene.

Både han og lagkameratene valgte å overse det og fokusere på løpet, men etter målgang var verdensmesteren fra 30-kilometeren kritisk:

– Hvis det stemmer, er det helt fryktelig. Helt utrolig at noe sånt kan skje. Det er skremmende, sier Røthe.

– Trist for sporten

Også Dario Cologna og Calle Halfvarsson ristet på hodet over nyhetene fra arrangørbyen.

– Jeg hørte om det nå etter løpet. Det er dårlige nyheter for sporten. Det positive er at systemet fungerer, men det er trist for sporten at dette skjer, sier Cologna.

– Det er vel bra at de blir tatt. Vi får se positivt på det, supplerer Halfvarsson.

Omlag 120 personer skal ha vært involvert i dopingrazziaen.