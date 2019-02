Skofteruds minnerenn er avlyst

To personer omkom i helikopterstyrt i Hordaland

For tidlig å ha bastante meninger om miljøgata

Han er den første trønderen med Michelin-stjerne: Merket et rush av utenbys bestillinger

Tande mister VM: – Må bare akseptere at jeg blir TV-seer

Saken oppdateres.

Søndag 24. februar skulle Vibeke Westbye Skofteruds Minnerenn blitt arrangert. Men nå har mildvær satt en stopper for planene til Slitu IF.

Rennet er avlyst på grunn vær- og føreforhold.

- Vi er lei oss for at det er blitt slik, men værgudene har vi ikke kontroll over. Det er dessverre helt umulig å arrangere renn slik forholdene nå er blitt, sier Tormod Skofterud, leder i Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond, i en pressemelding.

- Det er klart det er kjedelig. Vi har lagt ned masse jobb, men det går rett og slett ikke, sier rennleder Geir Arne Johannessen.

I stedet arrangeres Vibeke Skofteruds Minneløp 1. mai på Slitu - et mosjons og terrengløp.

Den mangeårige landslagsløperen ble funnet død 29. juli etter en vannscooterulykke. Hun ble 38 år gammel.