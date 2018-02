Skøytelegendene hyller gullhelten Lorentzen: – Vanskelig å tenke seg hvor stort dette er

Røkke betaler nesten 800 mill. for et afrikansk oljeselskap

Saken oppdateres.

Håvard Holmefjord Lorentzen gikk inn til et nytt norsk OL-gull mandag, da han var raskest på 500 meter skøyter.

25-åringen fra Bergen vant med tiden 34,41, ett hundredel foran hjemmehåpet Cha Min-kyu. Lorentzens tid er ny olympisk rekord.

Gullet var Norges første OL-gull i skøyter siden Ådne Søndrål vant 1500-meteren i 1998.

Lorentzen gikk sin 500 meter i Pyeongchang 8,69 sekunder raskere enn forrige gang en nordmann vant OL-gull på 500 meter. Det var Finn Helgesen, som vant med tiden 43,1 i St. Moritz i 1948.

Søndrål er en av dem som er mektig imponert over hordalendingens prestasjon på skøytebanen i Pyeongchang.

– Det er helt sinnssykt, det er ikke mer å si. Det er 70 år siden sist, så dette var utrolig gøy, sier en meget glad Søndrål.

Rolf Falk-Larssen, som blant annet ble verdensmester på allround i 1983, er også blant gratulantene.

– Det er vanskelig å tenke seg hvor stort dette er. Det er så lite som skal gå galt før det ikke lykkes, sier en begeistret Falk-Larssen.

Her ser dere animasjon av Lorentzens 500 meter:

50 år siden siste OL-medalje

Norges forrige OL-pallplassering på sprinten kom så langt tilbake som i 1968. Da delte Magne Thomassen sølvet med tiden 40.5.

De to skøytelegendene gleder seg over hva et gull på sprint vil bety for skøytesporten her til lands.

– Vi er vant til å ta gull på ski, men det er helt klart noe som har blomstret nå, etter enormt magre tider. Plutselig har vi begynt å levere, sier den ferske «Mesternes mester»-deltakeren Falk-Larssen.

– Det er fantastisk at det skjer på selve rock’n’roll-distansen 500 meter. Alle de store nasjonene er med og omtrent ti løpere er like gode. Håvards styrke er stabiliteten, og at han da ender opp med å vinne er rett og slett sinnsykt, sier Ådne Søndrål.

Mange har tydd til Twitter for å gratulere 25-åringen fra Fyllingsdalen:

Håvard Lorentzen, for en mann! Gratulerer! 👍 — Lars Tjærnås (@Tjaernas) February 19, 2018

Håvard Lorentzen!!!🥇🕺🏼

Ha ha ha, for et vidunderlig skøyteeventyr! Gratulerer, @hoawi og norsk skøytesport! Og #Bergen 👏👏👏🤗 — Christian P Paasche (@TV2Paasche) February 19, 2018

Gratulerer Håvard Lorentzen med gull! Vel fortjent etter rått gjennomført løp!💪👏 — Mads Kaggestad (@Mads_Kaggestad) February 19, 2018

Håvard Lorentzen 👏👏👏👏👏👏👏👏👏🥇🙌 — Carl-Erik Torp (@CalleTorp) February 19, 2018

Grattis til Håvard Lorentzen og skøytebyen Bergen — Thorstein H. Helstad (@thorsteinh) February 19, 2018