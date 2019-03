Slik ble fire vinnerskaller til et gullag: – Det er kommet mange tårer

Saken oppdateres.

SEEFELD: Norge har innledet en ny gullalder i kombinert, tror ekspertene. Hemmeligheten ligger i at utøverne ble nødt til å åpne opp om sine sterke og svake sider.

– Det er kommet mange tårer og frustrasjon underveis, sier sportssjef Ivar Stuan.

Prosjektet «Å vinne sammen» førte til den første lagseieren i VM på 14 år.

Da Jarl Riiber satte inn et rykk som Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug på slutten av ankeretappen, var det en maktdemonstrasjon.

Tyskland og Østerrike ble distansert.

Ser opp til profilene

Norge har inntatt toppen og kombinert har fått sin tydelige stjerne.

Etterpå fortalte Riiber om at han har studert de norske langrennsprofilene Northug og Klæbo.

– De er store skihelter, og jeg har absolutt tatt lærdom av det de har gjort. De bruker terrenget på en helt annen måte enn konkurrentene.

Riiber brukte taktomslaget sitt i siste bakken og stolte på det. Han struttet av selvtillit.

21-åringen kom til VM som vinner av verdenscupen, han har rasket med seg to gull og ett sølv i Seefeld og genierklæres av lagkameratene Espen Bjørnstad, Jan Schmid og Jørgen Graabak.

For lagets mestvinnende i dette mesterskapet er en kald fisk, en luring, som turte å leke med mer garvede konkurrenter. Hemingløperen er dessuten både utholdende og spurtsterk, en ettertraktet kombinasjon.

Gullårene i kombinert lag Norge har tatt 18 lagmedaljer i VM, av dem 6 gull, siden øvelsen ble innført i 1982. 2019: Seefeld 2005: Oberstdorf 2001: Lahti 1997: Trondheim 1989: Lahti 1984: Rovaniemi

Ble rekord da kombinert tok gull

Da han og de andre på laget sikret Norges gullmedalje nummer 12 i Seefeld, var det ny gullrekord i VM-historien. Rekorden fra Falun var slått. Og i idretten der utøverne må beherske to så ulike idretter som skihopping og langrenn, vil kombinertgjengen så absolutt være med på å prege veien videre.

Men hva har skjedd siden Norge har klart å få frem aktive helt til toppen?

Bortsett fra at de aktive har trent bedre og mer målbevisst de siste par årene, er det spesielt én ting som har skapt laget:

– Det er ingen hemmelighet at det er mange vinnerskaller, men hvis vi klarte å få dem til å jobbe sammen, ville det bli et ekstremt godt lag, sier landslagets hopptrener Peder Sandell.

Han forteller at utøverne måtte sette seg sammen og åpne opp om svake og sterke sider, de måtte være personlige. Det var følelsesmessig tøft, men en metode for lagbygging som kombinert har tatt til seg.

Har vært utfordrende

Sportssjef Ivar Stuan sier at bare det å sette av tid for å snakke sammen, og fortelle om seg selv, kan gjøre at man blir bedre forstått av lagkameratene.

Han legger til at det å ta tak i ting som er utfordrende, har gjort alle litt bedre.

– Men det er også kommet noen tårer og frustrasjon når vi har snakket oss gjennom de tingene. Etterpå har vi fått et bedre forhold til hverandre. Det er viktig å jobbe slik med sterke, individuelle personligheter.

Oppskriften er ikke å bryte ned vinnerskallene, men å la dem utfolde seg i et trygt miljø.

Slipper å late som

For veteranen Jan Schmid har teambyggingen også vært viktig.

– Vi har tatt opp ting som ikke går på det sportslige, men fortalt om hva man er flink til, og hva som er utfordringene. Vi er forskjellige personligheter, og derfor må vi lære hverandre å kjenne.

Trønderen sier at alle har sine egne måter å reagere på, men at åpenhet og innsikt gjør det lettere å forstå lagkameratene.

– Det er ikke nødvendigvis en selvfølge at man vet hvordan det andre reagerer. Ved teamprosesser, som det så fint kalles, får vi et innblikk i hvordan de forskjellige utøverne tenker. Og da kan vi også spille hverandre gode.

– Dere er blitt mer sammensveiset?

– Ja, det blir liksom mer aksept for at man er forskjellig. Da blir vi mer en homogen gruppe. Du føler at alle blir tryggere på hverandre, og det blir lettere å være seg selv. Vi slipper å late som.

Den lille omtanken

Og for å nevne et lite eksempel på hva gutta gjør for hverandre. Da Jørgen Graabak ble satt ut av laget i teamsprint, til fordel for romkamerat Jan Schmid, kom sistnevnte med en liten oppmuntring.

Han kjøpte en sjokolade som han la på hodeputen til Graabak. En liten gave som viser at i denne gjengen bryr de seg om hverandre.

Ikke rart at unggutten Jarl Riiber stortrives i gjengen, og mener at Norge har funnet en gullresept.

– Skal du være med på å dominere sporten de neste ti årene?

– Ja, jeg krysser fingrene for det.