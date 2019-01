Slik hylles Lund Svindal etter nyheten om karriereslutt: – Alt Aksel har lært meg, tar jeg med videre i livet

Her poserer Jebali for ny klubb

KITZBÜHEL: «Aksel, Aksel, Aksel, Aksel!».

Tilskuerne i Kitzbühel reiste seg fra stolsetene og hyllet mannen som om 12 dager tar fatt på livet som idrettspensjonist.

Etter VM-utforen i Åre er han ikke toppidrettsutøver lenger.

Da er det over. Og det er ikke tilfeldig at det var her i hjertet av alpene at han kunngjorde sin beslutning.

Alpint er største i Mellom-Europa. Her er Lund Svindal en gigant. Her er han blant sine egne.

Aksel Lund Svindal Født: 26. desember 1982. Klubb: Nero Alpin. Meritter: OL-gull super-G 2010, OL-gull utfor 2018, VM-gull utfor 2007, VM-gull storslalåm 2007, VM-gull superkombinasjonen 2009 og 2011, VM-gull utfor 2013. 36 individuelle seire i verdenscupen og to sammenlagtseire.

Verdensstjernen: – Veldig trist

Han sto over super-G-rennet i Kitzbühel.

Men likevel var det nordmannen med den enorme alpinkarrieren mye dreide seg om.

Han gikk fra TV-kamera til TV-kamera. Han stilte opp på selfier. Han ble intervjuet av stadionspeakeren etter at 10 løpere hadde gjort unna sitt renn.

«Ciao! Danke!», ropte nordmannen i mikrofonen.

«Danke!», svarte publikum og fulgte opp med et av dagens høyeste jubelbrøl.

– Det er veldig trist, faktisk, sier Beat Feuz til Aftenposten.

Sveitseren har i mange år knivet med Lund Svindal om å være beste fartskjører i verden.

– Når en med så mange seiere og prestasjoner innen sporten gir seg, så er det trist. Og det er det også for alpinsporten.

– Hva har han betydd for sporten?

– Han har vært en av de beste utforkjørerne hele tiden mens han har vært aktiv. Og det blir trist når han etter hvert er borte fra skisporten. Jeg mener han uansett kan se tilbake på en veldig, veldig god karriere, svarte Feuz.

Informerte på VIP-arrangement

Det var nyheten som måtte komme en dag: Lørdag kveld informerte Lund Svindal venner, konkurrenter, kolleger og sponsorer på et lukket VIP-arrangement at VM-utforen i Åre lørdag 9. februar blir hans siste renn.

Morgenen etter bekreftet han nyheten overfor mediene.

Hans norske lagkamerater synes det er trist. Men de forstår avgjørelsen, og er ikke veldig overrasket.

– Det er veldig synd å miste en sånn rollefigur. Aksel har levert varene i alle år. Han er en stor stjerne i mine øyne. Men heldigvis er det godt at vi har med Kjetil (Jansrud) videre, sier Aleksander Aamodt Kilde som ble nummer seks i et meget jevnt super-G-renn.

Han er ikke overrasket over at lagkameraten er så populær i Mellom-Europa.

– Det er helt enormt. Men så er han «top notch» på absolutt alle områder. Det å være en utøver som klarer å prestere så bra under så mye press, og likevel være så ydmyk og gi så mye av seg selv ... Vi er heldige som har hatt han og Kjetil, de er jo så fine fyrer.

Takker de to nestorene

Hjelpsom og ydmyk går igjen i beskrivelsene av mannen som snart legger opp.

– Jeg hadde ikke hatt den utviklingen uten Aksel og Kjetil. Jeg takker dem begge to. Men spesielt Aksel ettersom han nå gir seg. Alt det han har lært meg tar jeg med meg videre. Ikke bare i idrettskarrieren, men i resten av livet, er hyllesten fra Aamodt Kilde.

– Han har betydd veldig mye for meg. Siden jeg kom inn på laget for tre-fire år siden har han vært veldig inkluderende. Du kan skrive inkluderende med store bokstaver. Da er det enkelt å komme inn i laget, forteller Adrian Smiseth Sejersted etter niendeplassen i sitt super-G-renn.

Drar til Åre for å trene

Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud reiser trolig til VM-stedet Åre i løpet av de neste dagene. De vil trene i forhold som er mest mulig likt VM-løypene, forteller 36-åringen.

– Hva skal du gjøre når karrieren er over etter utforrennet i Åre?

– Det har jeg ikke tenkt én tanke på. Nå tenker jeg herfra til slutten i Åre. Etter det har jeg all verdens tid til å tenke. Etter Åre er ikke et hundredel så viktig. Da kan jeg sette meg ned og bruke tiden godt.

– Er du god for gull i Åre?

– Ja, det er jeg.

– Kan du love nordmenn et skikkelig avslutningsshow?

– Jeg kan ikke love det. Men jeg kan love at det blir et veldig ærlig forsøk.

Beat Feuz tror nordmannen blir meget skummel i Åre.

– Jeg tror han vet akkurat hva han vil, og det er å bli verdensmester. Han kommer til å være veldig fokusert. Nå får han to ukers pause fra renn. Uten kjøring i Kitzbühel og Garmisch kan han trene og være veldig forberedt til VM. Det kan være en fordel for ham.

Trodde det var over i fjor

Lund Svindal sier til Aftenposten at han har brukt god tid til å vurdere avgjørelsen.

– Jeg trodde kanskje at det var slutt på våren i fjor. Men jeg var ikke helt sikker. Og så har jeg kjent på det gjennom hele vinteren, at dette ville bli en annerledes vinter. Men så er det litt rart å fortelle det. Jeg har tenkt tanken en stund, men det er forskjell på å tenke det og å si det. Nå er det ingen vei tilbake. Jeg kan ikke komme tilbake og si: «Hei, jeg tar et år til!». Det er ganske rart, «bang, nå har jeg sagt det!».