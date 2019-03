Slik reagerer det norske laget etter skandalerennet: – Merkelig

Saken oppdateres.

SEEFELD: Ny norsk skuffelse i et hopprenn av det mer parodiske slaget. Men til slutt sto tre hoppere på pallen som hadde vist god hopping både i prøveomganger og på trening. Vinneren Dawid Kubacki fra Polen hoppet seg til verdensmestertittel fra en 27. plass etter første omgang.

– Det har vel aldri skjedd før, mente Clas Brede Bråthen.

Merkelige greier

Det var i det hele tatt en rar dag for hopperne. I første omgang var det en rekke svært gode hoppere som ikke klarte å prestere. Etter pausen var det de beste i første omgang som feilet.

– Et ganske merkelig renn. Det kan vi godt si, slo den norske hopptreneren Alexander Stöckl fast etter at det hele var over.

Kraftig snøvær utover i omgangen førte til at de som var blant de 10 beste etter første omgang hadde to til tre kilometer lavere fart enn de som hoppet først i omgangen.

– Annenomgangen var ikke rettferdig, mente sportssjef Clas Brede Bråten.

– Det var en «crazy» konkurranse, sa sølvvinner Kamil Stoch.

– Vi kunne ha hatt jevnere forhold, sa Stefan Kraft som vant bronsen.

Et dårlig VM

Selv om det var mye rart som skjedde under de to omgangene i griseværet i Seefeld, var det en lite fornøyd sjef for norske hoppere som forklarte seg på sletten. Norge hadde Thomas Aasen Markeng og Andreas Stjernen på delt 7. plass. De hadde los på medalje, men ble som lederen etter første omgang Ryoyu Kobayashi tatt av forholdene.

– Dette VM var for dårlig. Det var lyspunkt i første omgang, og guttene har gjort en god jobb. Men når Andreas Stjernen har to kilometer i timen lavere fart i annenomgangen er det kjørt, sa Stöckl.

Etter lagkonkurransen sa han unnskyld til det norske folk for dårlige resultater.

– Det vil jeg fortsatt gjøre. Men samtidig er det litt lettere å stå her nå ettersom jeg ser at det skjer ting i laget som tyder på bedre hopping fremover, sa sjefen.

– Sånn er det

Robert Johansson ble beste norske med en 16. plass.

– Det hele var forunderlige greier. I dag var det drittvær, men sånn er det.

Debutanten Thomas Aasen Markeng lå på delt 7. plass etter første omgang. Han hoppet seg ned til 20. plass.

– Du ser det på resultatlisten at det ble tungt for flere enn meg i denne konkurransen.

Andreas Stjernen ble kulhopper i sitt hopp nummer to.

– Jeg kunne ikke gjort så mye annerledes i dag. Det er selvfølgelig ergerlig at det blir slik i et VM. Vi hadde jo håpet på et hopprenn hvor det hadde vært bra glid og jevne forhold, sa trønderen som hoppet sitt siste VM-renn.

Johann André Forfang hadde slitt i normalbakken i Seefeld på alle treninger. Han floppet fullstendig i førstehoppet, havnet på 45. plass og dro rett på hotellet uten å snakke med mediene.