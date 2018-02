Som ung hørte OL-håpet en stemme i hodet. Det var ikke hvem som helst.

En telefon fra Nederland gjorde at Jarle Pedersen turte å tro på at sønnen Sverre kunne bli en av verdens beste

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: – Jeg hadde Arne Scheie plantet i hodet mitt da jeg lekte og hoppet på ski som liten. Han var alltid med meg ute, og kommenterte det jeg holdt på med.

Når 22-åringen skal OL-debutere i Pyeongchang lørdag, i normalbakken, sender han noen tanker til mannen som ble så viktig i yngre år.

Forfang glemmer aldri den store påvirkningen NRK-legenden hadde på ham. Skihopperen tenkte at hvis han en gang skulle oppleve at Scheie kommenterte hoppene hans, så betydde det at han hadde kommet langt.

– Jeg hørte alltid Scheie si inne i hodet mitt: «Der tar Forfang sats, han flyter fint og hopper veldig laaaangt.»

Satt klistret foran TV-skjermen

Forfang kan ikke annet enn å le. Hjemme i Tromsø, som ung og ivrig skihopper, betydde det mye at Scheie alltid var der.

For det var Scheie som var kommentator i denne idretten da Forfang var liten, og ikke minst ga sin stemme til de historiske øyeblikkene i hopp, som Forfang var så oppslukt av.

– Det var sprøtt. Jeg hadde alltid en drøm om å bli kommentert av Arne Scheie, og så skjedde det under NM i Granåsen i 2011. Jeg fikk sett rennet etterpå og hørte endelig ham si navnet mitt. Drømmen ble sann.

Forfang var junior den gangen. Nå sparer han ikke på rosen:

– Scheie var et idol, fordi stemmen hans runget i stuen. Ikke minst da Anders Jacobsen vant Hoppuka, skjedde det.

En ærefull omtale

Forfang har vokst til å bli en av Norges beste utøvere i denne idretten. Bare hittil i vinter er det blitt VM-gull for lag i skiflyvning, hans andre. I siste VM ble det lagsølv.

Han vant dessuten det siste verdenscuprennet i Willingen før eliten satte kursen mot Sør-Korea. Nå er han spent før han skal i aksjon i Pyeongchang.

Hjemme i Norge skal Arne Scheie følge med fra TV-stolen.

– Hva tenker du om den fine omtalen du får av Forfang?

– Det er smigrende og en ære å høre det Forfang sier, kommer det fra Scheie.

Fulgte også storebroren

Han følger fortsatt meget ivrig med på idretten generelt, fotball og hopp spesielt.

– Jeg kommenterte broren Daniel i mange år, men på slutten, før jeg ga meg fikk meg, fikk jeg gleden av å kommentere Johann, forteller legenden.

Daniel Forfang var også skihopper, og fikk være med i verdenscupen, men det var den yngste som skulle komme lengst.

Storebroren bidro sterkt til at lillebror kom i bakken. Johann André Forfang syntes det var stas å ha en storebror som drev med en så tøff idrett.

Imponerende innhenting

– Jeg synes jo det er litt artig at jeg har satt spor i den yngste Forfang, og at han fikk med seg at jeg kommenterte.

– Hva mener du om ham som hopper nå?

– Han har et meget stort potensial. I år har han vært litt uheldig med den ene omgangen. Når han lykkes i to, blir det meget bra. Jeg trodde som eksempel i den siste verdenscuprennet at han aldri skulle klare å vinne etter at Kamil Stoch hoppet så langt. Men så svarte Forfang og slo polakken både på lengde og poeng. Det var imponerende.