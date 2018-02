Søvnløs natt for gullvinneren: – Jeg satte meg på sykkelen og lot beina gå

St. Olav slutter å tilby rituell omskjæring: Sp-politikeren tror svært mange guttebarn omskjæres ulovlig – uten at noen straffes

Klæbo vurderer å stå over femmila

– Jeg trodde søvnen skulle være bra, men jeg sov veldig dårlig i natt. Man tenker på alt, alt mulig går gjennom hodet. Da tenkte jeg at jeg i det minste kunne få meg ei god restitusjonsøkt, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Rundt halsen henger beviset på at han har oppnådd det han drømt om og trent for hele sesongen: OL-gullet.

– Hvordan var det å motta gullmedaljen?

– Det er klart at det er stort. Det har man bare sett på tv og drømt om. Å få stå der mens nasjonalsangen spilles. Det betyr alt, sier Byåsen-løperen som tror det første OL-gullet alltid vil være litt spesielt.

Viktig erfaring videre

– Samtidig gir det erfaring som jeg tar med meg mot det som skal skje videre. Det tror jeg er bra å ha med seg, sier han.

Selv om den første natta som olympisk mester ble søvnløs, kan han garantere at han er opplagt til søndagens stafett.

– Jeg var fryktelig trøtt klokka 05 i morges, Og jeg hadde et mål om å se en øvelse i dag, men da jeg våknet hadde guttene dratt. Jeg rakk ikke halfpipen, så jeg får se om jeg finner på noe i morra, sier han.

Mens de andre går 15 km friteknikk fredag, skal Høsflot Klæbo spare seg til stafetten og teamsprinten.

Usikker på femmila

Han er imidlertid litt usikker på om han skal gå OLs avslutningsdistanse, femmila.

– Det kan bli litt langt, sier han.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland utelukker imidlertid ikke at sprintmesteren får sjansen.

– Femmilslaget tar vi ut når vi er ferdig med stafetten. Kanskje må vi se an værmeldingen også. Blir det tykt snøvær, så skal vi ha med minst en avslutter på femmilslaget, akkurat som på tremila, sier Hetland som unner 21-åringen noen rolige dager. Og da Johannes ikke fikk sett noen OL-øvelser, brukte han mye tid på å spille sjakk – og vinne – mot Emil Iversen på hotellet i stedet. Gull-løpet har han ikke hatt tid til å se. Det kan bli et sterkt øyeblikk, akkurat som det ar da han tok imot gullmedaljen under medaljeseremonien i Pyeongchang.

– Man blir litt emosjonell. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg tok noen dype pust oppå der. Men det tror jeg er bra. Det viser at det betyr noe, sier Johannes Høsflot Klæbo.