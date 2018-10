Stöckl om Vikersund-saken: – Dårlig reklame for norsk hoppsport

Fem kamper uten seier før seriefinalen: Innrømmer at det går ut over selvtilliten

– Skal jeg være realistisk, skal det veldig mye til for at jeg klarer å gjøre akkurat det samme som i fjor

Landslagstreneren: - Hvis noen vil jukse for å vinne et skirenn som 15-åring, så må de nesten få lov til det

– Skal jeg være realistisk, skal det veldig mye til for at jeg klarer å gjøre akkurat det samme som i fjor

– Skal jeg være realistisk, skal det veldig mye til for at jeg klarer å gjøre akkurat det samme som i fjor

Saken oppdateres.

Det var under Det internasjonale skiforbundets høstmøte i forrige måned at skiflygingsbakken i Vikersund ikke fikk sertifikat for kommende sesong. Det betyr i klartekst at den planlagte Raw Air-finalen i mammutbakken henger i en syltynn tråd.

I øyeblikket står FIS-kalenderen åpen helgen 16.- og 17. mars.

– For hoppsporten, både i Norge og internasjonalt, hadde det vært veldig trist dersom vi ikke får Raw Air-avslutningen i Vikersund. Veldig tragisk, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Han nøler ikke med å kalle sertifikatsaken dårlig reklame for norsk hoppsport.

– Både for norsk hoppsport og internasjonal hoppsport. Hopp er en liten idrett, og det skal vi aldri glemme. Vi har et større ansvar enn bare overfor norsk hoppsport. Vi har et ansvar for at idretten vår overlever over tid. Det henger i en tynn tråd. Det ser man i andre idretter også. Det er viktig at vi i fellesskap sørger for å gjøre det som er bra for idretten og for å skape et godt produkt som selger. Og det som selger er TV-tall, sier Stöckl engasjert.

Tviler på redningsaksjon

Landslagstreneren viser videre til den oppmerksomheten den spektakulære Raw Air-avslutningen har fått de siste sesongene. Han svarer følgende på hvor stor nedturen vil bli dersom hoppsportens relativt ferske suksesskonsept må avsluttes et annet sted enn i Vikersund:

– Veldig stor. Tenk på TV-tallene. Jeg tror søndagsrennet i Vikersund var det nest mest sette hopprennet forrige sesong. Bare nyttårsrennet i Garmisch hadde flere seere.

– Er du overrasket over at man har havnet i en slik situasjon i Vikersund?

– Jeg fikk ikke med meg hele prosessen fram mot at det ble så ille som det er nå, men ut fra det jeg har hørt, og jeg har sikkert ikke hørt alt, tror jeg nok at man har vært litt for sikre på at dette ville løse seg uansett. Men det er min personlige mening, sier Stöckl.

De siste ukene har man jobbet på spreng for å gjøre de nødvendige utbedringene på Norges største hoppbakke. Nylig ble en egen forbedringsplan overlevert FIS. Stöckl kaller likevel redningsaksjonen «ekstremt vanskelig».

– Tror du Raw Air-avslutningen kan reddes?

– Det er mulig, men sjansene er små. Veldig små, sier landslagstreneren.

Mange blir skadelidende

I forbindelse med beslutningen om å frata Vikersund sertifikatet, gikk lederen i Det internasjonale skiforbundets bakkekomité, Hans-Martin Renn, til angrep på det han oppfattet som norsk arroganse i saken.

Den slags tilbakemeldinger mener landslagstrener Stöckl det er grunn til å ta på største alvor.

– Jeg sier ikke at vi er arrogante, det er vi ikke, men andre synes vi er det. Da må vi spørre oss selv hvorfor det er sånn. Hva gjør vi? Hvordan oppfører vi oss som gjør at andre mener vi er arrogante? Så må vi endre på dette, dersom vi ønsker å få renn i Vikersund. Så enkelt og så vanskelig er det, sier han.

Stöckl er samtidig rask med å understreke at et fornyet sertifikat for Vikersund handler om mer enn bare en holdningsendring. Utbedringene som må gjøres er til dels omfattende og har naturlig nok også en økonomisk side.

Profilendring

FIS-toppene vil ha bakkeprofilen endret. Fjorårets renn ble delvis preget av mange korte svev, som følge av at svært mange hoppere slet med å komme over kulen. Større fart er ikke et alternativ, all den tid det vil kunne gå ut over sikkerheten til de beste.

Landslagstrener Stöckl mer enn antyder at alle parter blir skadelidende dersom den spektakulære Raw Air-avslutningen går i vasken.

– Raw Air er en fantastisk turnering, og det at den avsluttes i Vikersund, gjør den til noe spesielt. Det er en av de største bakkene i verden. I tillegg deles det ut mange poeng der, noe som gjør at ingenting er avgjort før man kommer dit. På toppen av det er publikummet i Vikersund fantastisk, og de frivillige som jobber der er klin gærne. Innsatsen de gjør er utmerket, smiler han.

Spørsmålet er om de frivillige har noe i Vikersund å gjøre i mars neste år.

Midt i november er det berammet et møte der Vikersunds endelige skjebne etter alle solemerker besegles.