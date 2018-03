Stjernen bestemmer hopp-framtiden i april

Ny undersøkelse viser at vi ikke er komfortable med engelsk på jobb. Her er de vanligste feilene vi gjør

– Jeg har ikke bestemt meg, sier Sprova-hopperen.

Nylig uttalte veteranen at han vurderer å legge opp etter OL-sesongen. Stjernen var med på det norske laggullet i Pyeongchang. I januar tok han dessuten karrierens aller første seier i verdenscupen.

– Jeg sa i mange år at jeg skulle ha en verdenscupseier for å utligne fader’n. Både seier i verdenscupen, OL- og VM-gull har gjort dette til en stor sesong for meg, men det har ingenting å si for om det er over eller ikke, sier Stjernen til NTB.

Han er sønn av den tidligere hopperen Hroar Stjernen.

– Hva avgjør om du blir med én sesong til?

– At jeg får lyst til å trene igjen i april. Da er det ingenting som er mer artig enn å hoppe på ski. Det er den indre motivasjonen som må være der for å ta en sesong til. Ellers er jeg ikke god nok lenger. Da blir jeg nemlig passert av mange, unge norske hoppere. Og da er det ingen vits å holde på, sier Stjernen.

– VM i Seefeld er absolutt en gulrot, men vi har som regel mesterskap hvert år i hopp. Er lysten der, hopper jeg videre på ski, fortsetter trønderen.

Det er sommertreningen som er den store bøygen.

– Jeg har vurdert en tid at OL i Pyeongchang skulle bli min siste sesong. De siste årene har motivasjonen for å komme i gang om sommeren vært lav. Det har også vist seg på resultatene, for jeg trenger tid på å komme i gang om vinteren, sier Stjernen.

Trist å reise fra datteren

I fjor ble han pappa for første gang. Det påvirker også valget.

– Det er en ny familiesituasjon. Ingenting er bestemt, vurderingen tar jeg etter sesongen, bemerker Sprova-hopperen.

– Hva sier dem hjemme?

– De synes det er godt at jeg er hjemme, men de sier det er mitt valg. Det handler om jeg vil være like mye borte. Jeg merker at de er enda mer glad for at jeg kommer hjem og hjelper til. Det er litt trist når jeg drar på lange turer. Jeg merket det tidlig i sesongen at det var tungt å reise fra datteren min, sier småbarnsfaren.

Stjernen innrømmer at lille Ella ikke alltid kjenner ham helt igjen når han kommer hjem fra langtur med hopplandslaget.

– Det tar fem minutter før hun skjønner det når jeg endelig er hjemme igjen, sier Stjernen.

Stöckl åpner for spesialopplegg

– Føler du at du har noe ugjort i bakken?

– Jeg har aldri fått uten potensialet mitt. Jeg har vist glimt i korte perioder, men aldri over tid. Jeg føler jeg har det inne til å være stabil i toppen, og jeg føler at jeg aldri har klart å vise resultater jeg virkelig kan, sier Stjernen.

Nå er han blant nordmennene som jakter på Kamil Stoch i Raw Air sammendraget.

– Ingen har meg som favoritt, men jeg tror jeg kan overraske. Jeg vet at jeg kan knipe mange poeng i Vikersund. De som leder foran meg den siste helgen skal ikke føle seg trygge. Og de vet at jeg kan hoppe inn mange poeng.

– Jeg kan ikke påvirke ham, men vi kan legge til rette for en utøver. Jeg forstår at han har spesielle behov etter at han ble pappa. Vi gjorde det samme med Anders Bardal, men det er Stjernen selv som må avgjøre om han har motivasjon eller ikke, sier landslagssjef Alexander Stöckl.