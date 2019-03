Stjernen dunket til med andreplass i karrierens siste renn

Følg Raw Air direkte her

Saken oppdateres.

GRANÅSEN: Rennet i Granåsen torsdag kveld handlet først og fremst om Andreas Stjernen, som hoppet sin aller siste konkurranse i verdenscupen - og det foran sine egne.

Stjernen lå på en bunnsolid andreplass etter å ha hoppet 137 meter i den første omgangen, halvannet poeng bak ledende Ryoyu Kobayashi.

Alt lå altså til rette for at Sprova-hopperen skulle få en best mulig avslutning av hoppkarrieren.

Leste du avskjedsintervjuet med Stjernen? - For første gang er jeg redd. Familien har også blitt mer nervøs

La press på lederen

Og da han landet på 137 meter også i den andre omgangen, la han virkelig press på lederen fra Japan.

– Han ser ut til å være i toppslag, og innfrir så til de grader på hjemmebane, sa NRK-ekspert Anders Jacobsen under tv-sendingen.

Men Kobayashi svarte opp også i sitt andre hopp, og trakk seg helt ned til 141,5 meter.

Dermed vant japaneren 10,4 poeng foran Stjernen. Trønderen tok sin 8. pallplass i et individuelt verdenscuprenn, og kommer ikke til å hoppe videre når Raw Air fortsetter i skiflygningsbakken i Vikersund.

– Nå er jeg bare happy for hoppingen. Det synker vel mer inn etter hvert at jeg er ferdig, men akkurat nå er jeg bare veldig, veldig glad. Det var en fin avslutning, sier Stjernen selv i et intervju med NRK.

– Det er sånn hopping jeg har mange hundre av her i Granåsen. Det var ekstremt godt å få det ut i dag, sier han.

Verdenscup hopp menn torsdag Verdenscup hopp menn i Granåsen, Trondheim (HS138) torsdag, 7. renn i Raw Air: 1) Ryoyu Kobayashi, Japan 298,4 (141-141,5), 2) Andreas Stjernen, Norge 288,0 (137-137), 3) Stefan Kraft, Østerrike 280,5 (136,5-135), 4) Timi Zajc, Slovenia 277,1 (136-132,5), 5) Johann André Forfang, Norge 275,6 (134-132,5), 6) Jevgenij Klimov, Russland 273,8 (135,5-131,5), 7) Richard Freitag, Tyskland 273,4 (132-132,5), 8) Karl Geiger, Tyskland 272,8 (134,5-131,5), 9) Markus Eisenbichler, Tyskland 272,7 (135-132), 10) Robert Johansson, Norge 270,6 (135-132). Øvrige norske: 27) Robin Pedersen 240,2 (122-127), 30) Marius Lindvik 237,3 (123-124,5). Ikke til finaleomgangen: 32) Halvor Egner Granerud 120,2 (125), 36) Thomas Aasen Markeng 117,0 (123). Raw Air sammenlagt (7 av 10 renn): 1) Kraft 1356,4, 2) R. Kobayashi 1346,9, 3) Johansson 1341,2, 4) Forfang 1259,6, 5) Eisenbichler 1243,8, 6) Kamil Stoch, Polen 1223,6, 7) Junshiro Kobayashi, Japan 1215,7, 8) Philipp Aschenwald, Østerrike 1214,2, 9) Dawid Kubacki, Polen 1213,9, 10) Klimov 1211,8. Øvrige norske (topp 50): 18) Pedersen 1135,3, 28) Stjernen 909,9, 29) Lindvik 904,7, 43) Markeng 499,1, 44) Granerud 497,5. Verdenscupen (25 av 28 renn): 1) R. Kobayashi 1825, 2) Kraft 1257, 3) Stoch 1229, 4) Piotr Zyla, Polen 992, 5) Johansson 913, 6) Kubacki 886, 7) Forfang 792, 8) Zajc og Eisenbichler 732, 10) Geiger 691. Øvrige norske (topp 30): 14) Granerud 416, 17) Stjernen 335.

Johansson tapte terreng

Robert Johansson, som lå på 10.plass etter første omgang, gjorde et hopp på det jevne også i finalen. Stefan Kraft, som er Johanssons fremste konkurrent i Raw Air-sammendraget, slo nordmannen med 9,9 poeng og ble nummer tre i Granåsen torsdag kveld.

Det betyr at han har et forsprang på 15,2 poeng før hopperne flytter videre fra Trondheim.

Johann André Forfang ble nummer fem, og Norges nest beste. Tromsøværingen fikk totalt 275,6 poeng for hopp på 134 og 132,5 meter.