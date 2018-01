Stjernen var misfornøyd etter femteplass i VM

Anne-Lise (27) reiser årlig til den andre siden av jordkloden - for å klippe sau

Saken oppdateres.

Andreas Stjernen hadde en sjetteplass som utgangspunkt før dagens to siste omganger i den individuelle konkurransen i VM i skiflyging.

I den tredje omgangen Stjernen hoppet seg opp til en femteplass med et hopp på 223,5 meter.

– Det er et bra hopp, mens så sprekker jeg litt på slutten, så der røyk fjerdeplassen, sier Andreas Stjernen.

– Ikke stang inn

Den fjerde og siste omgangen i Oberstdorf ble avlyst og da hadde ikke Stjernen mulighet til å klatre videre oppover på resultatlisten.

– Er du fornøyd med en femteplass?

– Jeg er ikke det. Jeg er fornøyd med at jeg er misfornøyd med en femteplass fordi jeg føler at jeg hoppet bedre enn å bli nummer fem, men det var ikke helt stang inn, sier Stjernen, som hadde elendige forhold under den første omgangen fredag.

Daniel-André Tande var i ledelsen etter alle tre omgangene, og kunne slippe jubelen løs etter å ha blitt kåret til verdensmester da den siste omgangen ble avlyst

– Det er helt sykt. Jeg greier ikke forklare hvordan dette føles. Dette er noe jeg har drømt om siden jeg var liten, sa Tande til NRK etter seieren.

Gullfavoritter

Stjernen mener Tande har vært suveren så langt i VM.

– Det er kjempeartig at han lykkes. Han har vært overlegen her, sier Stjernen.

Søndag er det lagkonkurranse i Oberstdorf, og der er Norge gullfavoritter.

– Hvordan skal dere takle gullpresset?

– Jeg tror ikke at vi tenker så mye på det. Vi tenker på det vi skal gjøre i bakken. Når det er skiflyging så er det viktig å fokusere på det vi skal gjøre, sier Stjernen.