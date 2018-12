Stjernen fant frem gullskiene – leverte sitt beste resultat i «marerittbakken»

Mest lest hos Trd.by i november: Nytt utested åpnet i Trondheim

Magnus Carlsen hylles for sjenerøs gest

To Fana-stjerner tok gull. Den tredje synes landslagsløperne må trene mer.

Røthe halvannet minutt bak lederen etter to Tour-etapper: – Da er det lov til å være litt skuffet

Saken oppdateres.

OBERSTDORF: Veteranen fra Sprova ble beste norske hopper i Hoppukas åpningsrenn.

I Schattenbergbakken lå han som nummer tre med et hopp på 132, 5 meter etter 1. omgang. I finalen hoppet han 131 meter, falt én plass tilbake, men tok frem sitt lune smil og vinket fornøyd.

– Jeg har vært historisk dårlig i denne bakken, med 17. plass som best, sa trønderen som måtte finne seg i at japanske Ryoyu Kobayashi, tyske Markus Eisenbichler og østerrikske Stefan Kraft var foran.

På kort tid har det som så mørkt ut, blitt langt lysere. Stjernen og Robert Johansson (nummer syv) holder i Hoppukehåpet. Men vinner Ryoyu Kobayashi fra Japan festet grepet om sammenlagttittelen fra start, selv om det er tre renn igjen.

Måtte tenke seg om

Etter knallsesongen sist vinter, med OL-gull for lag som det største, måtte ettbarnsfaren Stjernen ha betenkningstid. Ville han fortsette karrieren?

– Det er tøft å dra fra datteren min på 1,5 år. Jeg måtte kjenne på hvordan motivasjonen min var, sier han.

Svaret kom etter hvert. Han ville satse for fullt igjen, men i starten på sesongen fikk han problemer.

Han som var på Norges gullag i siste OL i Pyeongchang, fant ikke tilbake til sitt gamle jeg. Hverken i polske Wisla eller finske Ruka kom han til finaleomgangen. 30-åringen var så utenfor at han valgte å stå over verdenscuprennene i Russland, for å være hjemme og trene. Der fant han tilbake til den gode teknikken.

Han hadde etter suksessesongen sist vinter byttet ut skiene med noen som var stivere og 2,5 cm kortere. Men som han selv sier:

– Jeg følte at jeg hoppet så ustabilt.

Dermed hentet han frem gullskiene igjen.

Andreas Stjernen Født: 30. juli 1988 Kommer fra: Levanger Bosatt: Trondheim Klubb: Sprova IL/Trønderhopp Sivilstand: Gift, ett barn Meritter: OL-gull lag, VM-gull skiflyvning lag, VM-sølv lag, 2 NM-gull.

Mye sitter i hodet

Trønderen har klart å løfte seg opp på et høyere nivå, og ikke minst fått selvtillit. Det betyr veldig mye i denne idretten.

Derfor leverte han veldig bra og ble nummer fire i kvalifiseringen, og den beste norske. I det ordentlige rennet søndag, knallet han til igjen.

Stjernen forteller at det løsnet mye også under samlingen på Lillehammer før avreisen til Tyskland. Han som er en av de største i hoppsirkuset, med sine 188 cm og 70 kg, ler:

– Jeg må vise at det går an å hoppe langt selv om man er lang og litt tyngre.

Nå håper han å kunne bidra med mer i de tre gjenstående rennene, der kvalifiseringen til Garmisch-Partenkirchen er allerede mandag.

Den store japaneren

Kobayashi tok sin femte verdenscupseier denne sesongen. 22-åringen, som elsker raske biler, har en stil som konkurrentene beundrer.

– Han hopper det nærmeste man kommer et optimalt skihopp, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Han forteller at nordmennene studerer ham på video.

Det NRKs ekspertkommentator Anders Jacobsen, Norges siste hoppukevinner i 2006/07, la merke til, er dette:

– Han går tre etasjer høyere enn de andre rundt 80 meter. Dessuten er han den eneste som har samme fart i satsen som etter 20 meter i luften.

Denne vinteren er det nemlig mulig for seerne å se de nye målingene på TV, de som fanges opp via en chip.

Føler at han er med

Norges nest beste, Robert Johansson, sier at han egentlig har hatt en av de beste sesongstartene noensinne, men likevel:

– Jeg føler at jeg ikke har fått ut det jeg kan i konkurranser. Jeg har mye mer inne.

Norge har kun hatt Johann André Forfang på pallen i verdenscupen denne sesongen, og det to ganger med seier og 2. plass. Men Forfang har ikke funnet seg til rette i Hoppuka foreløpig. Det kommer flere sjanser.