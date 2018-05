Stjernen fortsetter i hoppbakken: – Fruen synes det er tøft og tungt

Saken oppdateres.

– Jeg kjenner at jeg har mer å oppnå. Jeg har et mål om å ta en individuell medalje. Da må jeg prøve en sesong til, sier Stjernen til NTB.

Han fyller 30 år til sommeren, men det er ikke alderen som tynger. Det er tiden borte fra samboer Elisabeth Sundnes og datteren Ella som er verst.

– Fruen synes valget mitt er både tøft og tungt. Det er mye jobb for henne som må være hjemme. Det er en stor kabal som skal gå opp, men hun forstår at jeg tok valget om å fortsette, sier trønderen.

– Kanskje du må ordne barnevakt?

– Det har vi ikke ordnet med. Mor er nok den beste barnevakten, men jeg blir en del hjemme frem til vinteren. Det er da det blir vanskeligere, sier den stolte pappaen.

Hopplandslagene ble presentert på Olympiatoppen onsdag. Bare en tur til Oslo fikk Stjernen til å merke savnet av sine kjære på hjemmebane.

– Det var litt tøft og rart å sette seg på flyet ned til Oslo. Hun minste hjemme vokser og blir større. Det er stadig vanskeligere å reise bort, medgir Stjernen.

Tidenes sesong

Men sulten i hoppbakken ble for stor til å legge opp foran Seefeld-VM.

– Jeg tok valget på fredag. Det tok lang tid, men jeg trengte tid før jeg klarte å bestemme meg. Det var feelingen i kroppen som ble avgjørende. Jeg har motivasjon til å orke all treningen som må til, men det var 50/50 for om jeg skulle fortsette helt frem til jeg bestemte meg, sier Sprova-hopperen.

Han tok sin første verdenscupseier sist vinter. Stjernen var også med på det norske laget som tok gull i Pyeongchang-OL. Og da verdenscupen ble rundet av i Planica, sikret 29-åringen seg det gjeve sammenlagttrofeet i skiflyvningscupen.

– Det var tidenes sesong for han. Jeg er veldig glad for at vi fortsatt får ha ham med på hopplandslaget. Jeg visste at det var en fare for at han skulle legge opp, men han ringte meg på mandag og sa at han følte seg motivert etter at han hadde hatt noen treningsøkter, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Heller VM enn hoppuka

Stjernen er klar på hva som betyr mest til vinteren: Seefeld-VM danker ut både hoppuka og Raw Air.

– Individuell medalje i Seefeld er målet. Det er det store målet. Jeg har historisk vært i best form i mesterskap. Slik blir det også neste år, gliser Stjernen tydelig lettet etter å ha bestemt seg for veien videre.

– Jeg kunne gitt meg med god samvittighet, men jeg er ikke gammel. Det er ingenting feil med denne kroppen. Det er hodet som må være med, sier Stjernen.

Nå venter et råkjør for å bli klar til en tettpakket sesong.

– Jeg ble lurt med på et intervallopplegg i Trønderhopp her. Det var tungt, men gleden med å trene er der igjen, forsikrer den sympatiske trønderen.