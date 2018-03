Stjernen klinte til med kjempehopp i Granåsen: – Artig å lykkes på hjemmebane

Tyskland snøt Norge for Granåsen-seier

Saken oppdateres.

GRANÅSEN: Stjernen hadde det lengste hoppet i andre treningsomgang. Foran et par hundre tilskuere kopierte han den prestasjonen i kvalifiseringen i Raw Air i Granåsen med et hopp på 141.5 meter.

Trønderens kjempehopp skapte et aldri så lite jubelbrøl blant de frammøtte på tribunen.

– Det er en av de morsomste plassene å få til gode skihopp. Vi flyr ganske godt i denne bakken, og det å gjøre foran en del folk er kjempeartig, gliser Stjernen storfornøyd.

– Hvor mye betyr det å levere på hjemmebane?

– Det betyr utrolig mye. Det er den plassen jeg liker best å hoppe i og er en av mine favorittbakker. Artig å lykkes her.

På pallen

Trønderen lå på 4. plass i sammendraget før kvalifiseringen. Nå er han foran Johann André Forfang og på pallen.

– Det er veldig bra at jeg har kommet meg opp dit. Jeg har hatt en bra stigning i det siste, og det gjelder bare å hoppe bra videre og håpe at han som ligger helt øverst gjør et par feil, sier Stjernen.

Suverene Stoch

Hopperen som må gjøre et par feil, er suverene Kamil Stoch.

For Stjernens kjempehopp var den lengste i kvalifiseringen, men polakken, som leder Raw Air sammenlagt soleklart, snek seg foran trønderen.

– Jeg trodde jeg skulle klare å gjøre det bedre han denne gangen, sier Stjernen.

– Er det mulig å ta han igjen?

– Det blir uhyre vanskelig, men det er mulig.

Tøff konkurranse

For mest sannsynlig er det en av plassene bak Stoch trønderen må kjempe om, da i tøff konkurranse med lagkameratene Robert Johansson og Forfang. De ligger på henholdsvis andre- og fjerdeplass i sammendraget.

– Det kommer til å bli en bra fight, sier Stjernen.