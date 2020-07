Stjernen vil delta i renn i Trøndelag - ikke sikkert han får lov

Norges Skiforbund bekrefter at samtlige A-landslagsutøvere er tatt ut til arrangementene.

Dermed går det mot stjernespekkede startlister på Blink-festivalen i Rogaland 6. til 9. august, samt i Toppidrettsveka i Trøndelag to uker senere.

Sundby og Dyrhaug, som i vår ble vraket fra landslaget, måtte finne seg i en plass på reservelisten til begge arrangementene. Det innebærer at de kan melde seg på hvis det blir ledige plasser.

Til NRK forteller Sundby at han har ambisjoner om å stille til start i Toppidrettsveka, men at han syns det er synd at det skal settes begrensninger når det er så mange som ønsker å delta.