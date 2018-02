Stjernens opptur ble fulgt av nedtur: – Vi får tro det går bedre på lørdag

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: – Det var trygt og greit. Ikke noe ekstraordinært hopp, men jeg er kvalifisert.

Slik oppsummerer Andreas Stjernen kvalifiseringsrennet i normalbakken tidlig torsdag ettermiddag norsk tid.

Der ble Sprova-hopperen bare nummer 15 etter et hopp på 100 meter. Etter tre treningshopp tidligere på dagen var forventningene høyere.

Da var Stjernen best av samtlige, og strakk seg til 103 og 104,5 meter i de to siste omgangene. Riktignok manglet mange av de aller beste, deriblant Robert Johansson og Johann Forfang, men de tre hoppene ga trønderen sårt tiltrengt trygghet om at han kan prestere også i den minste bakken i OL-anlegget.

Skal samle overskudd

Det var også de tre hoppene som sikret ham en plass på laget til lørdagens renn på bekostning av nettopp Fannemel.

– Stjernen var beste hopper i alle tre rundene i dag, og viste hopping på høyere nivå enn vi har sett på lenge, sa sportssjef Clas Brede Bråthen i en pressemelding etter at uttaket var klart.

– Det var etter det første hoppet i morges jeg begynte å kjenne at det lignet noe. Jeg gjorde tre veldig solide og gode hopp da. Så klarte jeg å rote det litt bort i prøveomgangen nå, sier Stjernen.

Der var han bare 28. best, og sånn sett var 15.-plassen i kvalifiseringen en liten opptur.

– Det er nærme nå, og så skal jeg prøve å få sovet godt og samlet overskudd. Vi får tro det går «likar» på lørdag, sier 29-åringen.

Forfang vet hvor han feilet

Tyskeren Andreas Wellinger vant kvalifiseringen etter å ha landet på 103 meter. Det betyr at han ikke fikk mer enn 14 poeng mer enn Stjernen, som dermed ser at han ikke er håpløst langt bak de beste.

– Det er veldig små avstander, og det kommer til å bli jevnt. Det gjelder å hoppe bra, sette et ordentlig nedslag og prøve å tjene inn litt der, sier han.

Alle de fire nordmennene er kvalifiserte til normalbakkerennet lørdag. Daniel Tande var bestemann med sin 8. plass, Johann Forfang ble nummer 13 og Robert Johansson endte på 19. plass.

Forfang kjente med én gang han satte ut fra bommen at sittestillingen ikke var som den skulle. Det gir ham trygghet til at han skal finne tilbake til nivået han holdt på treningen onsdag kveld. Der deltok flesteparten av hopperne, og Forfang var nest best i to av omgangene. I den tredje kom han på femteplass.

– Hva kan vi forvente i rennet?

– Jeg viser at jeg kan være blant de tre beste når jeg gjør et normalt hopp. Så nå er det bare å glemme det jeg gjorde i prøveomgangen, sier han.