Superduoen har herjet i flere år. Nå trues de: – Uovervinneligheten er litt smadret

Saken oppdateres.

ÅRE: Gull til Henrik Kristoffersen (24). Sølv til Marcel Hirscher (29).

Det var nordmannen og østerrikeren som stjal showet under fredagens VM-storslalåm i Åre.

Som så ofte før.

Søndag vil oppmerksomheten igjen rettes mot rivalene når mesterskapet avsluttes med slalåm.

Skjedd en dreining

De siste årene har herreslalåm i stor grad handlet om duellen mellom Hirscher og Kristoffersen.

Til tider har det virket som om de to har drevet med sin egen idrett.

Men denne sesongen har det skjedd en dreining.

Finn Christian Jagge mener at frykten for duoen ikke lenger har vært den samme blant resten av slalåmkjørerne.

– Forspranget de to hadde, er blitt litt jevnet ut. Og når de beste blir slått, ser flere at det er mulig. Da blir uovervinneligheten de to har hatt, litt smadret, vurderer OL-vinneren i slalåm fra Albertville-lekene i 1992.

De knusende tallene

Det er først når man ser på statistikken for de siste sesongene at man skjønner hvor dominerende Hirscher og Kristoffersen faktisk har vært.

Se bare her:

I 2015/16 sto en av dem på toppen av pallen i 80 prosent av slalåmrennene i verdenscupen.

I 2016/17 toppet en av dem i 70 prosent av rennene.

I 2017/18 var tallet 89 prosent.

Og kanskje enda mer interessant:

De tre foregående sesongene har rivalene vært nummer én og to i samme renn hele 17 ganger.

Ikke like dominerende

Men denne sesongen, når det gjenstår to slalåmrenn i verdenscupen, står de for 63 prosent av triumfene.

Hirscher har vunnet samtlige av disse. Han er fortsatt den ubestridte slalåmkongen.

For Kristoffersen var VM-gullet i storslalåm vinterens første seier. I slalåm har han ikke gått til topps siden 21. januar i fjor.

Men han har ikke vært langt unna toppen. Tre ganger er det blitt pallplass siden sesongen begynte. Og før VM-gullet i storslalåm hadde han ikke vunnet den disiplinen siden mars 2015.

Det gir ham gulltro før søndagens slalåm.

Likevel: Denne sesongen har det ikke lenger vært en superduoen som dominerer slalåmsirkuset i like stor grad.

Flere fremadstormende løpere har meldt seg på i seierskampen.

– Det er større bredde i toppen. De har fått mer konkurranse av flere som har hevet seg opp til deres nivå, mener tidligere toppalpinist Tom Stiansen.

Ti siste verdensmestere i slalåm 2017: Marcel Hirscher 2015: Jean-Baptiste Grange 2013: Marcel Hirscher 2011: Jean-Baptiste Grange 2009: Manfred Pranger 2007: Mario Matt 2005: Benjamin Raich 2003: Ivica Kostelic 2001: Mario Matt 1999: Kalle Palander

Fransk gjennombrudd

Den som har markert seg aller mest, er Clément Noël.

I januar vant plutselig den franske 21-åringen to slalåmrenn på rad (Wengen og Kitzbühel). Og rett før det ble han nummer to i Adelboden.

– Det kommer noen unge løpere nå som er de neste til å utfordre Henrik og Hirscher, fastslår Kristoffersens landslagskamerat Rasmus Windingstad.

Han mener utviklingen er bra for sporten.

– Nå kommer Clément Noël fra Frankrike og ser ut som han ikke tar i, men vinner to renn og er kanskje den i verden som akkurat nå kjører best teknisk på ski i slalåm. Det vil fremprovosere ekstra fokus hos Henrik og Hirscher, sier Windingstad.

Kampen mot Hirscher

Selv mener Henrik Kristoffersen at det er et stykke igjen for utfordrerne.

– Noël gjorde det bra i tre renn på rad, så kjørte han ut i Schladming etter det. Löic (Meillard) gjorde det bra i Saalbach. Og i Madonna kjørte både jeg og Hirscher ut. Men bortsett fra de tre rennene Noël hadde på rad, er de som har vært i toppen, mer ustabile enn det vi har vært de siste tre-fire årene. Men det er mange som gir full gass, sier han til Aftenposten.

For ham er det fortsatt rivaliseringen med Hirscher som gjelder.

Der er der listen ligger.

I 2015/16-sesongen var det Kristoffersen som rystet østerrikeren. Av de syv rennene der de ble nummer én og to, vant Kristoffersen fem.

Sesongen etter vant nordmannen fire av disse tette duellene.

Men sist sesong var det Hirscher som hadde hundredelene på sin side. I fem renn der Hirscher ble nummer én, kom Kristoffersen på plassen bak. Kun én gang var det motsatt.

Spørsmålet er om Kristoffersens storslalåmtriumf nå kan bidra til å flytte maktbalansen igjen.

Far Lars Kristoffersen mener at de siste årenes rivalisering har gjort begge løperne bedre.

– Da Henrik kom opp som relativt ung, og begynte å slå Hirscher i slalåm, gjorde Hirscher noen tiltak mot det. Slik han hadde tatt grep mot Ted Ligety i storslalåm tidligere, sier han.

Farens teori

Kristoffersens store mål i karrieren er å vinne verdenscupen sammenlagt. Det er først da du kan kalle deg verdens beste alpinist.

Han har jobbet mye med å heve seg i storslalåm, og før sesongen hadde han et håp om å tukte Hirscher, som har vunnet syv år på rad.

Lars Kristoffersen tror det kan være noe av grunnen til at seirene lot vente på seg.

At behovet for å sanke poeng jevnt gjennom hele sesongen gjorde at han ikke turte å risikere det siste lille som skal til for å vinne.

Selv sier Henrik at «det ble veldig mye snakk om sammenlagtcupen før sesongen», og han erkjenner at det han ha hatt en innvirkning.

Ikke lenger utfordrer

En annen ting er at han ikke lenger har den utfordrerposisjonen han hadde de første årene etter gjennombruddet.

Mentalt er forskjellen stor.

– Du vet at hvis du kjører bra på ski, kan du være på pallen i hvert renn og kjempe om å vinne de fleste. Den forventningen er en helt annen enn da jeg var 19 år og vant mitt første verdenscuprenn, da jeg var 20 år og vant tre renn eller da jeg var 21 år og vant fire renn på rad, sier han.

Men i VM handler det bare om enkeltrenn. Og på veien mot storslalåmgull slapp Kristoffersen seg virkelig løs.

– Han har hatt litt høye skuldre i verdenscupen. Men nå var det en helt annen situasjon, der Henriks vinnerskalle kommer til sin rett. Hirscher har presset på seg etter dårlig østerriksk innsats så langt i VM. Henrik kunne slippe seg løs, vurderer Finn Christian Jagge før han kommer med følgende spådom om dagens renn:

– Det kommer ett gull til.

– Bare tull

Men det er flere som vil ha et ord med i laget. Ikke minst Marcel Hirscher.

Østerrikeren er en av bare syv som har greid det Kristoffersen nå skal prøve på: vinne storslalåm og slalåm i samme VM.

Av nordmenn er det kun Kjetil André Aamodt (1993) og Stein Eriksen (1954) som har gjort det.

Men Hirscher har slitt med sykdom i VM. Da Kristoffersen fikk spørsmål om dét setter ham tilbake, kom imidlertid svaret kontant:

– Det er bare tull!

– Trigges du av å konkurrere mot en som er så god, eller er det litt irriterende?

– Litt begge deler.

– Kan du utdype?

– Det hadde sikkert vært lettere om han ikke hadde vært der, men samtidig er det kuleste i verden å slå de beste.

Det gjorde han fredag. Søndag kan han gjøre det igjen.