Superstjernen Vonn da hun fikk se bilder av sin norske slekt: – Holy shit! Nå må jeg gråte.

PYEONGCHANG: – Dere får meg til å gråte!

Stemmen brister. Tårene renner ned kinnet. To døgn før OL-utforen klarer ikke Lindsey Vonn, tidenes kvinnelige alpinist, å holde styr på følelsene.

I bunn av Jeongseon-løypen står alpinsportens førstedame sammen med Aftenposten og studerer familiebilder tatt av de norske slektningene. Av henne sammen med mamma og pappa. Av henne sammen med bestefar Don Kildow, som døde i november og som hun nå skal hedre ved å vinne OL-gull i utfor.

Og ikke minst: Bilder av de norske slektningene og gården ved det lille stedet Laudal i Vest-Agder, der hennes tippoldemor bodde frem til hun emigrerte til USA på 1930-tallet.

Fædrelandsvennen møtte Vonns slektninger på Sørlandet i helga. Les intervjuet: - At hun er så stolt av sine røtter, gjør oss ekstra stolte av henne

Lindsey Vonn Født: 18. oktober 1984 Yrke: Alpinist Meritter: OL-gull utfor 2010, VM-gull utfor og super-G 2009, 81 enkeltseire verdenscupen, 4 sammenlagtseire verdenscupen

– Bare i OL sånne ting skjer

– This is crazy, this is crazy! Det er bare i OL sånne ting kan skje, sier 33-åringen og myser mot skjermen.

– Se, hun ligner på min kusine, smiler Vonn når hun ser bildet av Aslaug Bjerland (61).

Bjerlands bestemor og Vonns tippoldemor Anna var søstre.

– Å, så søtt, så søtt, så søtt, utbryter Vonn når hun ser en kort videohilsen der Bjerland ønsker henne lykke til i OL-utforen.

– Åååå, der er bestefar. Holy shit! Nå må jeg gråte.

Lindsey Vonn tørker tårer og tar på seg solbrillene mens hun studerer bildet av seg selv som baby på bestefar Dons fang. Den rosa babykjolen ble kjøpt i Mandal i 1985 og fraktet til USA av søstrene Aslaug og Torunn Bjerland.

Skal vinne for avdød bestefar

Hun innledet også OL med å tørke tårer. Under pressekonferansen på OLs åpningsdag fortalte Vonn at hun ville vinne gull i utfor for å hedre bestefar Don. Han tjenestegjorde under Korea-krigen fra 1951–53, rett ved der hun natt til onsdag norsk tid skal kjøre OL-utforen.

I november døde han 82 år gammel.

I en bisetning på samme seanse sa også Vonn at hun følte seg «litt norsk», ettersom hun hadde slekt i Laudal i Vest-Agder.

Her ligger det lille stedet Laudal:

– Min bestefar og bestemor fortalte meg alltid historier om Norge. De var så stolte over sin norske arv. At vi hadde så mange slektninger der. De dro over flere ganger før jeg ble født. Fra jeg ble født har jeg følt meg nær min slekt i Norge. Jeg spøker hele tiden med Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud om det, at jeg er litt norsk. Men jeg er virkelig seriøs når jeg sier at jeg er stolt over røttene mine. Min far bruker alltid «Dale of Norway»-genser. Han prøver å være norsk. Han er så stolt av det, utdyper Lindsey Vonn overfor Aftenposten.

Spurt om å være «nanny»

I et intervju med Fædrelandsvennen forteller Aslaug Bjerland om slektsforholdet til Vonn.

– Min bestemor og Lindseys tippoldemor, Anna, var søstre. Anna emigrerte til USA på 1930-tallet. Det samme gjorde hennes nevø Kjell – min onkel – på 1950-tallet, og de etablerte straks kontakt. Siden har det vært nære forbindelser gjennom skiftende slektsledd. Da min søster Torunn og jeg var tre måneder i USA i 1985, tilbrakte vi mye tid sammen med Lindseys familie. Hun selv var jo bare en baby da. Torunn ble sogar spurt om kunne bli værende som «nanny» for Lindsey, men hun var for hjemmekjær, minnes Aslaug.

Her kan du se videoen som Lindsey Vonn gråt da hun så:

I intervjuet forteller hun også om invitasjonen til Vonns bryllup i 2007.

– På forhånd snakket vi i telefonen i en time. Hun skulle gifte seg med en norskamerikaner og bryllupet var egentlig tenkt lagt til Tønsberg eller Larvik, men så ble det Utah i stedet. Og det ble for langt å reise. Men neste år er det VM i Sverige. Da skal vi bort og heie på henne!

Vonn bekrefter bryllupsinvitasjonen.

– Ja, det ble for lang tur. Men de var alle invitert!

– Slekten i Laudal sier at de kommer til Åre for å heie på deg under VM neste år?

– Mener du det? Er det sant?

– Ja, de sier det.

– Så kult, det er helt utrolig. Jeg har aldri møtt dem. Jeg var jo bare en baby da de kom over og besøkte oss. Det blir utrolig. Nå må jeg snakke med familien min med én gang! Det er helt utrolig om jeg får muligheten til å se dem i Åre.

– Du har aldri vært i Laudal?

– Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært i Norge for å kjøre renn i Hafjell. Men det er alltid så mye som skjer i forbindelse med konkurransene. Jeg får dra dit når jeg er ferdig med karrièren. Da vil jeg se alle sammen. Og se hvor familien min kommer fra.

Lindsey Vonn smiler. En i det amerikanske støtteapparatet gir signal om at tiden er over for Aftenpostens intervju. Vonn er i rennmodus. Nå er det kun én ting som gjelder: De snaut to minuttene ned Jeongseon-løypa klokken 03.00 onsdag morgen norsk tid.

På vei ut fra stadion takker Vonn for seg. Hun stopper opp, snur seg og gjentar:

– Takk for at dere gjorde dette! Det var kult. Jeg likte det virkelig. Og send meg bildene!

NB! Aftenposten kunne dessverre ikke filme seansen med Lindsey Vonn på grunn av IOCs TV-rettighetsreglement i akkreditert sone