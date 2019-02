Superstjernen Vonn om den tunge avgjørelsen: – Jeg har grått så mye at det er tomt for tårer

Her innser Mowinckel at medaljen ryker

ÅRE: Super-G-rennet i VM ble et mareritt for den amerikanske superstjernen.

Hun falt stygt midtveis og rennet ble stoppet i et kvarter. Kraftig forslått kjørte hun på ski til målområdet.

Et par timer senere holdt alpinsportens førstedame hoff for hele verdenspressen i Åre.

Vonn sa at det føltes som at hun hadde blitt påkjørt av en trailer, at hun kjente på smerter i ribben, armer og rygg. Men knærne er intakt.

Den tunge avgjørelsen

Det betyr at tidenes beste kvinnelige alpinist vil stille til start i søndagens utforrenn i VM, et renn som blir hennes avslutningsshow.

Kroppen har fått nok juling. I likhet med Aksel Lund Svindal gir hun seg nå.

Det har vært en tung avgjørelse å ta.

– Jeg har grått så mye at det er tomt for tårer. Folk forstår ikke følelsene jeg går gjennom. Det er mange som tror at det bare er å fortsette. Men det er jo ikke det. Jeg er lei meg når jeg tenker på at jeg aldri mer skal få kjenne på adrenalinet ved å kjøre fort. Å kjøre fort er noe jeg trenger. Livet uten å kjøre fort er ikke en lykkelig tanke for meg.

Så spratt smilet frem hos Vonn:

– Kanskje jeg skal kjøpe meg en sportsbil?

Hyllet Svindal og de norske utøverne

Foran et hundretalls mediefolk snakket Vonn i nesten en halvtime om fremtiden, karrieren, oppturer, nedturer, drømmen om å stifte familie og den store støtten hun har fått blant annet fra Aksel Lund Svindal.

– Han er en veldig snill gutt. Og morsom. Han blir bare morsommere og morsommere jo mer kjent man blir med ham, sa Vonn og fortalte at de to har snakket mye sammen den siste tiden.

Også om avgjørelsen om at det var på tide å gi seg.

– Aksel behandler alle med respekt. De gjør også alle de norske utøverne. De er veldig respektfulle. De har aldri sett på oss kvinnelige alpinister som annenrangs, sa hun.

Ville si farvel til «alle»

34-åringen er kraftig forslått etter fallet, men håper og tror at hun er klar til utforstart.

– Jeg håper at søndagen blir en mye bedre dag. Jeg ville ikke slutte da jeg var i Cortina, jeg ville si farvel til alle. Det har vært veldig fint å få meldinger fra mine konkurrenter, trenere, alle de som har støttet meg. Det gjør det lettere for meg å slutte, sier Vonn, som har slitt med plager gjennom hele sesongen.

Hun stilte til start i Cortina i midten av januar. Men smertene i det ene kneet var så store at hun brast i gråt i målområdet.

Hun vurderte å legge opp på dagen, men ventet på en finere anledning: VM i Åre.

Håper Stenmark kommer

Vonn har 82 verdenscupseire, Ingemar Stenmark 86. Målet var å slå svenskens rekord. Men det går ikke nå.

Likevel håper Vonn at den svenske slalåmlegenden tar turen til Åre for å se henne kjøre sitt aller siste skirenn.

– Han hadde nok tenkt å komme senere, men jeg forsøker å overtale ham til å komme opp senere. Å ha ham til stede vil være den beste avskjeden jeg kan få.

– Hvordan oppleves det å ikke kunne slå Stenmarks rekord, det har jo vært et mål for deg?

– Jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg har gjort mitt beste gjennom hele karrieren og kommet tilbake mange ganger. Jeg har ikke 87 seire, men om man ser på alle mine skader er det utrolig at jeg har så mange. Om det er 82 eller 87 seire, jeg er stolt uansett. Jeg skulle ønske at jeg klarte rekorden, men jeg ønsker ikke å ofre resten av mitt liv på det.

Irritert på spørsmål

En reporter spurte Vonn hvordan det ville være å stille til start i et renn hun trolig ikke hadde sjanse til å vinne.

Da smalt det fra 34-åringen på podiet:

– Hvem har sagt at jeg ikke kan vinne? Jeg har ikke sagt det. Ikke undervurder meg! Jeg har én sjanse til og kanskje jeg står for et mirakel. Selv om jeg er forslått nå, så betyr ikke det at jeg ikke kan reise meg, sa hun.

Vonn sier hun ikke vet hva hun skal gjøre når karrieren er over søndag. 34-åringen fortalte at hun har noen filmprosjekter på gang. Og kanskje blir hun forretningskvinne?

– Kanskje de en dag sier at "Lindsey Vonn var en bra skikjører, men i dag er hun en suksessrik forretningskvinne". Ikke vet jeg. Men jeg kommer ikke til å sitte i sofaen og tvinne tommeltotter.