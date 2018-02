Svensk ekspert reagerer etter Bjørgen-bronse: – Kan de skille dem, burde de gjøre det

Om to uker skal de i militæret for å vokte grensen. Det første de lærer om er hvordan Nord-Korea angriper.

Det ble en tidelstrid på dagens 10 kilometer for damer. Så lite skilte Marit Bjørgen og finske Krista Permakoski at bronsemedaljen til slutt ble delt mellom de to.

Ingen av de kunne gjøre noe med gullvinner Ragnhild Haga og sølvvinner Charlotte Kalla.

På resultatlisten går tiden ned til tiendedeler, men FIS har teknisk utstyr til å se hvem som går fortest ned til hundredeler.

Hundredeler regnes i sprinten, men på distanseløp avgjøres dueller på tiendedeler.

– Vi kan se

Pierre Mignerey, rennleder for FIS, bekrefter til Expressen at de kunne ha skilt Bjørgen og Permakoski om de ville.

– Ja, det kan vi se. Jeg vet ikke hvem selv, men vi kan se det. En av de var litt kjappere, sier Mignerey til den svenske avisen.

Det får SVTs skiekspert Jacob Hård til å reagere.

– Jeg synes at de kan gjøre det dersom det er teknisk mulig. Jeg synes det er litt merkelig. En av de har jo den raskeste tiden, sier Hård til Expressen.

Tapte med et hundredel i 1980

Hundredeler ble brukt for å skille skiløpere også på distanserenn før i tiden. Men etter at Juha Mieto tapte med ett hundredel for Thomas Wassberg i OL i Lake Placid i 1980, valgte FIS å fjerne regelen.

De to bronsevinnerne er fornøyd med at de får dele medaljen.

– Det er bedre at vi begge står der. Marit var et idol for meg som ung, så det er veldig stort for meg, sier Permakoski ifølge Expressen.

– I Finland har vi en mann som heter Juha Mieto som tapte med et hundredel. Så jeg synes det er bra at vi ikke vet. Jeg vil ikke vite det, sier Permakoski.