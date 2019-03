Svensk ekspert urolig for norsk dominans. Men én ting bekymrer henne enda mer.

Saken oppdateres.

I Seefeld gikk det norske flagget til topps hele 13 ganger. Aldri før har en nasjon vært så dominerende i et verdensmesterskap på ski.

På herresiden gjorde Norge rent bord med seks gull av seks mulige, og de norske kvinnene tok alle de individuelle gullene, fire i tallet.

Landslagssjef Johan Sares sier at han ikke kan annet enn å ta av seg hatten når vi snakker med ham dagen etter at mesterskapet i Seefeld er over.

– Det er ikke første gang, særlig på herresiden. Det er imponerende, sier Sares.

Men svenskene legger seg ikke på rygg etter mesterskapet.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre noe med dominansen.

– Alltid interesse for langrenn

Petra Thorén er kommentator i svenske Aftonbladet, og tror ikke at skiinteressen i Norden tar skade av den norske dominansen.

– Her har vi en genuin interesse for langrenn, og vi ser at det er enorm interesse hos våre lesere selv om Norge tar gull etter gull, sier hun.

Det inntrykket har også SVTs ekspert Johanna Ojala.

– Det vil alltid finnes interesse for langrenn i Sverige, selv om det er mange som ikke synes det er så morsomt når pallen tapetseres med norske farger. Den svenske fremgangen på kvinnesiden har hjulpet på, sier hun.

– Hjelper sporten i USA

Luke Bodensteiner er sjef for det amerikanske langrennslaget, og han mener nivået på sporten er så høyt at interessen vil fortsette å vokse i USA til tross for dominansen.

– Det hjelper å gjøre sporten bedre. Det er veldig høyt nivå på utøverne nå, og det ser virkelig bra ut på TV. Fra vårt ståsted har vi ikke noen gull å veive med, men vi har mye entusiasme bak målet vårt om å vinne medaljer. Sporten vokser fortsatt i USA på grunn av suksessen til blant annet Jessica Diggins og Kikkan Randall i tidligere mesterskap, sier Bodensteiner.

USA reiste hjem uten medaljer i langrenn, men har mange unge talenter. Under juniorverdenskapet i Lahti vant guttelaget stafetten. Men han tror Norge vil fortsette å dominere langrennssporten også i de nærmeste årene.

– Jeg klarer ikke å se hvordan de skal bli dårligere, de er et lag med mange talenter. Så må vi finne utøverne som kan konkurrere med de norske, og gi de all den støtten de kan få, sier Bodensteiner.

Frykter for resten av Europa

Men selv om svenskene ikke skrur av TV-skjermen når deres favoritter blir fragått av nordmennene, frykter Thorén for resten av Europa.

– Jeg er urolig på hva dominansen gjør med interessen i land som Sveits, Frankrike, Italia og Tyskland. Jeg er litt skuffet over at det ikke er utøvere fra andre nasjoner enn Russland som klarer å utfordre Norge og Sverige på kvinnesiden, sier Thorén.

Hun tror ikke dominansen til de norske løperne er den største trusselen for langrennssporten.

– Vi må ikke glemme at dopingen ødelegger interessen mer enn hva en stornasjons dominanse gjør, sier hun.

Johanna Ojala tror mangelen på forbilder er den største trusselen for interessen i Europa.

– Tyskland har ikke lenger forbilder som Axel Teichmann, og Polen har ikke lenger Justyna Kowalczyk. Det er der interessen svikter. Det må eksistere forbilder, eller så kommer det ikke nok penger inn, sier Ojala.

Både Thorén og Ojala tror at Sverige har en lys fremtid i langrenn, spesielt på kvinnesiden. Med det håper de at Norge ikke får så mange gull i neste VM.

– Tror du at Norge tar ti gull i Oberstdorf i 2021?

– Nei, absolutt ikke. Da har vi Frida Karlsson og fortsatt et sterkt damelag. Men på herresiden er det ikke like lyst, selv om de har noen gullkorn som de må ta vare på, sier Ojala kontant.

Tror på svensk fremtid

For på kvinnesiden er ikke den norske dominansen like stor som medaljefangsten skulle tilsi. De svenske kvinnene har vært dominerende på sprint så langt i sesongen, og om man ser på talentsiden i Skandinavisk cup, er det de svenske utøverne som dominerer.

En sjetteplass på Calle Halfvarsson var det beste herresiden klarte å prestere i dette verdensmesterskapet, og hun er bekymret.

– Sverige har ikke klart å gjennomføre generasjonsskiftet etter Johan Olsson og Marcus Hellner. Men kanskje kan Jens Burman ta enda et steg. Og hvem vet, kanskje kan Frida Karlssons kjæreste William Poromaa i fremtiden utfordre Norge. Men det er ikke like lyst på herresiden som på kvinnesiden, sier hun.

Der er landslagssjef Johan Sares enig.

– Det er ofte flere jenter enn gutter i ungdommens startfelt. Vi har hatt fine forbilder, som Charlotte Kalla, som har gjort det populært. Vi må forsøke å komme tilbake på herresiden også, sier Sares.

– Det er bra for alle om det er flere land som kan bidra i toppen. Vi håper vi kan gjøre det til neste VM, fortsetter han.