Svensk skiyndling forlot salen da hun ble hyllet: – Det var vanskelig for henne

Den svenske idrettsgallaen hyllet Anna Holmlund i hennes første store offentlige opptreden etter ulykken i 2016. Det ble for mye for skicrossprofilen.

Det er 13 måneder siden Holmlund falt stygt på skicrosstrening i Italia og pådro seg en alvorlig hjerneskade. Hun lå lenge i koma etter ulykken, og en stund var det uklart om hun ville våkne igjen.

Etter at den svenske idrettsprofilen våket fra koma i mai i fjor, har hun blitt stadig bedre. Skicrosskjøreren hadde som mål å ta sine første skritt siden ulykken før julaften. To dager før jul tok Holmlund sine første steg.

Mandag kom hun til svenskenes idrettsgalla sammen med kjæresten Victor Öhling. Det gikk ikke upåaktet hen. Idrettskollegene og publikum svarte med stående applaus etter at det ble vist høydepunkter fra idrettsprofilens karrière.

Hyllesten ble imidlertid en belastning for Holmlund. Ifølge den svenske avisen Aftonbladet forlot Holmlund salen under hyllesten.

– Det var så klart en veldig fin hyllest, men det var også vanskelig for Anna å se det der. Å høre på en film på en stor skjerm at noen sier at man aldri kan stå på ski igjen ... det er nok ikke så gøy å høre, spesielt ikke i den situasjonen hun er, sa kjæresten Victor Öhling til Expressen.

Hverken han eller familien kjente til at det ville bli vist høydepunkter fra karrièren.

– Nei, vi ante ikke hvordan noe slikt ville påvirke Anna. Hun kunne ha blitt overlykkelig også. Dessverre gikk det andre veien denne gangen, sa Öhling.

Idrettsgallaens øverste sjef Stephan Rimer ba Holmlund om unnskyldning.

