Svindal har vært i tenkeboksen - nå har han bestemt seg

Kristin bor i et hus med preg fra 60-tallet: – Det skal ikke være for fancy.

Saken oppdateres.

Det har lenge vært stor usikkerhet og interesse om alpinstjernen Aksel Lund Svindals fremtid. Selv om han har deltatt på sesongoppkjøringen til alpinlandslaget har han fortsatt ikke gitt et klart svar på om han starter sesongen.

Tidligere i høst ga han «50–50» som et svar, men torsdag kveld sier 36-åringen til NRK at karrieren fortsetter.

– Jeg tror at jeg står på startstreken i Canada. Det kribler i kroppen, men jeg kjenner at jeg har mistet noen år med mye trening. Det har nok blitt mindre trening enn jeg hadde håpet, men jeg nærmer meg en form jeg kan stille til start med, sa Svindal til NRK.

Svindal har slitt med alvorlige kneproblemer etter et uhell i Kitzbühel i 2016. Da røk både korsbåndet og menisken i høyrekneet.

Legene har gitt alpinveteranen beskjed om at kneet begynner å få nok, men at de har gitt ham fritt spillerom. Under det siste treningsoppholdet i Colorado har kneet fungert så bra at han tør å fortsette.

– Kneet er bedre nå enn det var i fjor. Det har vært hevelsen som har vært problemet, og det har jeg klart å unngå i større grad enn i fjor, og det var litt av målet, sier Svindal til NRK.

Svindal har to sammenlagtseire i verdenscupen, to olympiske gull og fem VM-gull. Senest i OL i Pyeongchang vant han gull i utforkonkurransen, noe som gjorde han til tidenes eldste OL-mester i utfor.

Nå får han sjansen til å ta nye gull i VM på «hjemmebane» i svenske Åre, rett over grensen til Trøndelag. Han starter sesongen i Lake Louise i Canada neste helg, og er for øyeblikket på samling i Colorado i USA med resten av laget.