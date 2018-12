Svindal vant på fantastisk norsk dag: – Dette er nesten som langrenn

Drama under forhandlingene i Katowice i natt

Det var knallforhold i løypa i Val Gardena i Nord-Italia. Løperne skrøt av forholdene før rennet, men det var nordmennene som behersket det aller best.

For en liten måned siden var det fortsatt usikkert om Aksel Lund Svindal i det hele tatt skulle ta fatt på en ny sesong. Han valgte å prøve, men måtte operere en tommel samme uken som verdenscupen startet.

Men med en nyoperert tommel har han kjørt bra så langt i sesongen, og klarte en tredjeplass i det andre super-G-løpet i Beaver Creek.

I Val Gardena klatret han helt til topps.

Italiensk kanonløp

Men hjemmehåpet Christof Innerhofer satte et støkk i seerne da han kjørte som nummer seks. Han kjørte et fantastisk renn, og tok en suveren ledelse. Innerhofer er oppvokst i Bruneck, bare halvannen times biltur fra Val Gardena.

Kjetil Jansrud vant løpet i Val Gardena for to år siden, og startet også godt på toppen av løypa. Han jaget godt ut fra start, og ledet ved første passering. Men selv om han kjørte jevnt og fint, tapte han for Innerhofer nedover. Han tok aldri igjen forspranget, og kjørte i mål 22 hundredeler bak italieneren.

– Jeg synes jeg kjørte helt ok. Det var nok partier hvor jeg traff perfekt, men det var også svinger hvor jeg kjørte for sikkert. Innerhofer kjørte fantastisk øverst, og jeg hadde ingen dårlig følelse. De må kjøre fort de som skal slå han, sa Jansrud til NRK.

– Fantastisk kjøring

Ledelsen holdt italieneren helt til superveteran Aksel Lund Svindals tur. De to lå uhyre jevnt nedover løypa, men mot målet kjørte Svindal klart raskest av alle. I mål var han fem små hundredeler foran italieneren, og skjøv Jansrud ned på tredjeplass, og Aleksander Aamodt Kilde ned til den sure fjerdeplassen. Senere ble Kilde også passert at franske Johan Clarey.

– Ikke mange som machter det, det var fantastisk kjøring, sa NRKs ekspertkommentator Kjetil André Aamodt etter løpet.

Selv med en skadet tommel og et dårlig kne var det ingen som klarte å tukte nordmannen, som var fornøyd med å ha presset seg i Val Gardena.

– Det føles ganske bra nå. Med unntak fra OL og andre store mesterskap er det ikke å ta høy risiko jeg er best på, men det klarte jeg i dag. Akkurat vilt nok til at det er raskt, men ikke så mye at jeg kjørte ut. Fire blant de sju beste er nesten som langrenn, sa Svindal til NRK.

Fantastisk norsk laginnsats

Med seieren overtar Svindal ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

For Adrian Smiseth Sejersted kjørte også et knalløp, og tok 8.-plassen. Dermed var det nordmenn på 1., 3., 5. og 8.-plass.

– Det er fenomenalt. Det er bare å ta av seg hatten for det norske laget, sa Kjetil André Aamodt.

At en norsk alpinist står på toppen av pallen i Val Gardena er ikke så uvanlig. Før super-G-rennet i fjor hadde nordmenn funnet de siste fem årene. I fjor vant tyske Josef Ferstl, men i år tok Norge tilbake tronen med bravur.

Rasmus Windingstad ligger foreløpig på en 25.-plass, plassen foran Stian Saugestad. Bjørnar Neteland ligger på 44. plass.

Kjetil Jansrud vant det første super-G-rennet i Lake Louise, men fulgte dessverre ikke opp i Beaver Creek helgen etterpå. Der havnet Aksel Lund Svindal og Aleksander Aamodt Kilde på en delt 3.-plass, sammen med østerrikske Dominik Paris.

I morgen kjøres utforkonkurransen i Val Gardena. Der stiller Norge med Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted og Stian Saugestad.